S7 поставит на крыло 20-летние Airbus: сколько еще смогут летать эти самолеты

Информация о переходе части простаивающих Airbus из парка Red Wings в S7 подтвердилась. Еще в январе TourDom.ru со ссылкой на инсайдеров писал о возможной передаче сразу восьми возрастных Airbus A320/321, которые после введения санкций перестали летать и были законсервированы. Теперь сделка реализовалась частично.

Как подтвердили в S7, авиакомпания оформила финансовый лизинг на два Airbus A321, которые с 2022 года находились на хранении и ранее принадлежали ирландскому лизингодателю AerCap.

По данным «Ъ», структуры Росавиации смогли урегулировать вопрос с иностранным владельцем и перевести два самолета в российскую собственность. Стоимость урегулирования оценивается примерно в 2 млрд руб. В S7 планируют вернуть самолеты в эксплуатацию к концу лета.

«Наши инженеры уже занимаются приведением воздушных судов в состояние летной годности, и у S7 Group есть все необходимое, чтобы сделать это качественно и своими силами», – заявили в авиакомпании.

Речь идет о довольно возрастных самолетах – обоим Airbus A321 около 20 лет. Однако для мировой гражданской авиации такой возраст вовсе не считается критическим. Сегодня у зарубежных авиакомпаний продолжают эксплуатироваться Airbus A321, выпущенные в конце 90-х. Производить их начали с 1993-го. Отдельные самолеты, построенные в 1998–1999 годах, выполняют регулярные и чартерные рейсы у перевозчиков в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

В целом для семейства Airbus A320/A321 возраст 20–25 лет считается вполне рабочим при условии регулярного технического обслуживания и своевременного прохождения тяжелых форм ремонта. У российских авиакомпаний парк этих «птичек» тоже заметно «повзрослел». В среднем показатель превышает 15 лет, а отдельные борта приближаются к 23–26 годам. Конкретно у S7 некоторые А321 достигли 18-22 лет.

При этом, по словам экспертов, главным вопросом для S7 остается не столько возраст самолетов, сколько последствия почти четырехлетнего простоя. Отраслевые специалисты ранее отмечали, что восстановление летной годности некоторых законсервированных бортов может обходиться в сотни миллионов рублей.

Как утверждает «Ъ», от планов получить права на оставшиеся шесть Airbus из парка Red Wings перевозчик не отказался, однако целесообразность восстановления части воздушных судов еще оценивается.

Сейчас в парке S7 числится 105 единиц, из которых 69 – Airbus. Однако значительная их часть модификации neo по-прежнему не выполняет рейсы из-за сложностей с обслуживанием американских двигателей. По данным Flightradar24, в воздухе сейчас находится чуть больше половины парка Airbus авиакомпании – 36 самолетов, включая 16 A320, 11 A321 и 3 A319.