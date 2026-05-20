Чего не стоит делать в самолете, чтобы не получить крупный штраф

Российских пассажиров самолетов предупредили о миллионных штрафах за использование пауэрбанков на борту. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники из авиакомпаний.

Представители перевозчиков пояснили, что внесли изменения в свои регламенты после введения новых правил на запрет портативных зарядных устройств. Теперь их использование может вызвать вынужденную посадку самолета, в результате чего все убытки авиакомпании придется погасить виновному. Сумма может доходить до миллиона рублей.

Несколько российских авиакомпаний в соответствии с нормами Международной организации гражданской авиации (ICAO) уже запретили провозить пауэрбанки в багажном отделении, а в ручной клади — не более двух на человека. В полете ими строго запрещено пользоваться. Многие азиатские перевозчики уже сделали то же самое.