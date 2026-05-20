Что делать, если туриста не устраивает номер в отеле

Вы приехали в отель, получили ключи от номера, зашли и понимаете, что номер вас не устраивает.

Причина может быть любая - от неисправности мебели/техники до несоответствия вашим пожеланиям (например, вы хотели большую двуспальную кровать, а дали номер с 2 раздельными кроватями). Разберем подробнее, как действовать в этой ситуации.

Главное, помните - номер можно поменять! Вы имеете на это право, замена номера - распространенная практика, и большинство таких случаев решается положительно, в пользу гостя.

Первое, что следует сделать в этой ситуации - спуститься на ресепшн и выразить свое намерение поменять номер, объяснив причину. Если в отеле достаточно свободных номеров аналогичной категории, вам смогут сразу же предложить посмотреть и выбрать подходящий.

В большинстве случаев вопрос с переселением решается уже на этом, первом этапе.

Однако, если ваш отпуск выпал на даты повышенного спроса (каникулы, майские праздники, Новогодние даты), то свободных номеров может не оказаться физически. Тогда администрация отеля может предложить вам поменять номер на следующий день, компенсировав как-то неудобства.

Если на этом этапе возникают какие-то сложности (по какой-то причине отказываются вам менять номер/устранять неисправности, или коммуникация не складывается с сотрудниками ресепшн), то переходим ко второму этапу.

Вы можете обратиться к Guest Relation с просьбой о помощи в переселении. Сотрудник Guest Relation стоит за защите интересов гостей и в большинстве случаев именно с его помощью получается решить вопрос с заменой номера.

Рекомендуем также написать своему турагенту и поставить в известность о проблеме с размещением (желательно приложить фото и видео в подтверждение).

Турагент, в свою очередь, оповестит туроператора и принимающую сторону о вашей проблеме. Таким образом будут задействованы все каналы, которые могут повлиять на решение проблемы.

Можно сделать апгрейд номера.

То есть - улучшить категорию номера на более дорогую в случае, если вы понимаете, что забронированная изначально категория номера не соответствует вашим ожиданиям.

В большинстве случаев апгрейд категории предлагают сделать за допплату (в виде разницы стоимость вашей категорией номера и более высокой) с оплатой на месте.

Но бывают случаи, когда такой апгрейд делали гостям бесплатно. Это остаётся на усмотрение администрации отеля. Но поднять вопрос о возможном апгрейде всё-таки имеет смысл.