В АТОР объяснили, как остаться в Таиланде дольше 30 дней

Сокращение срока безвизового пребывания в стране с 60 до 30 дней затронет граждан более 90 государств, включая Россию, и направлено на борьбу с нелегальной работой, напомнили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). В беседе с «Лентой.ру» АТОР дала советы российским туристам на фоне новых правил въезда в страну.

В АТОР подчеркнули, что на организованный туристический поток нововведение практически не повлияет. Стандартные пакетные туры длятся в среднем 10-14 дней, реже — около трех недель, что укладывается в обновленный лимит. Однако изменения создают определенные сложности для самостоятельных путешественников, планирующих длительный отдых или зимовку в королевстве.

«Для тех, кому необходимо остаться в стране дольше 30 дней, есть несколько вариантов действий. Первый — официально продлить пребывание в иммиграционном офисе еще на месяц. Стоимость услуги составит 1900 бат (около 5 тысяч рублей)», — подсказали в ассоциации.

Второй способ — выехать из Таиланда и въехать обратно, так называемый бордер-ран. Однако в АТОР предупредили, что этот вариант стал менее надежным. Теперь через наземные пункты пропуска без визы можно пересечь границу не более двух раз за календарный год, уточнили в пресс-службе. Частые авиаперелеты формально не лимитированы, но могут вызвать вопросы у иммиграционной службы при въезде.

Самым надежным решением для длительного пребывания в АТОР назвали заблаговременное оформление долгосрочной визы.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда официально сократят срок безвизового режима для граждан 90 стран, в том числе для россиян. Министр туризма и спорта Сурасак Пханчароенворакул заявил, что соответствующее решение одобрило правительство курортной страны. Теперь российским туристам разрешено находиться в Таиланде лишь 30 дней вместо прежних 60. При этом не уточняется, когда именно изменения вступят в силу.