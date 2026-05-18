Эксперт назвала необходимое условие по-настоящему приятного отдыха

Постоянный отдых, как ни странно, тоже создает нагрузку на психику. Семейный психолог Анастасия Кардиакос в интервью «Радио 1» объяснила, что человеку необходима смена состояний: работа, усилие, достижение результата и только затем расслабление. Именно на этом контрасте, по ее словам, отдых становится по-настоящему приятным и восстанавливающим.

«Когда мы все время только отдыхаем, у психики как будто исчезает ритм. Мозг хуже чувствует удовольствие, потому что нет разницы между «напрягаюсь» и «расслабляюсь». Как и в релаксации Джекобсона: сначала мы напрягаем мышцу, и только потом особенно ярко ощущаем, что она расслабилась. Без напряжения расслабление просто не так заметно», — отметила специалист.

Работа — это не только обязанности, но и возможность проявить силу воли, организованность, почувствовать собственную эффективность, создавать, влиять, зарабатывать, быть полезным, добавила она.

Член Ассоциации кризисных психологов Мария Тамурова до этого рассказала, кому не подойдет спонтанный отдых.

По ее словам, неопределенность, быстрая смена обстановки и необходимость постоянно принимать решения могут повышать тревожность и когнитивную нагрузку, особенно у людей, которым важны предсказуемость и контроль. Для них спонтанная поездка способна превратиться не в отдых, а в стрессовую адаптацию к новым условиям.