Пять ошибок, которые превратят активное путешествие в катастрофу

Постоянный эксперт «Чемпионата» делится советами, которые помогут избежать досадных недоразумений и крупных неприятностей.

«Активный отдых не прощает ошибок. В треккинге, сёрфинге, дайвинге, горных маршрутах или многодневных велопоходах мелочь, на которую в обычной поездке никто не обратит внимания, может стоить сорванного маршрута, потерянного багажа или дорогостоящей эвакуации. Проблема в том, что большинство путешественников тщательно выбирают локацию и экипировку, но недооценивают логистику: как перевозить снаряжение, какую страховку оформлять, сколько времени закладывать на пересадки и акклиматизацию. И в результате долгожданный отпуск превращается в череду неприятных форс-мажоров. Расскажу о самых распространённых «ловушках» активного путешественника — и о том, как их избежать», — Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story.

Неправильное оформление провоза снаряжения

Велосипеды, сёрфборды, лыжи, кайт-оборудование или дайверские комплекты почти всегда считаются негабаритным багажом. И здесь путешественников ждёт первое неприятное открытие: правила перевозки у авиакомпаний могут различаться радикально. Одни перевозчики включают спортинвентарь в норму багажа, другие требуют отдельной оплаты, а третьи ограничивают количество мест с нестандартным багажом на рейсе. Бывают ситуации, когда пассажир узнаёт о доплате уже в аэропорту – и сумма легко достигает десятков тысяч рублей.

Отдельный риск – короткие пересадки. Негабаритный багаж перегружается дольше обычного и чаще теряется именно на стыковках. Особенно это касается сложных маршрутов с двумя-тремя сегментами. А для сёрфинга, велотуров или горных экспедиций потеря снаряжения фактически означает конец поездки.

Не менее частая ошибка – экономия на чехлах. Мягкая бескаркасная защита подходит далеко не для всех видов оборудования. И откалиброванный велосипед после дальнего перелёта с несколькими перегрузками может получить повреждения, которые невозможно устранить на месте.

Как исключить ошибки в перевозе багажа?

Тщательно изучить правила перевозки перед покупкой билета.

Заранее забронировать и оплатить место для спортинвентаря.

Избегать коротких стыковок.

Использовать жёсткие кофры для дорогого оборудования.

Класть трекеры в багаж.

Самое критичное оборудование – экшен-камеры, электронику, навигацию – брать в ручную кладь.

Базовая страховка вместо спортивной

Думаю, самая дорогая ошибка в активном туризме – экономия на спортивной страховке. На практике большинство базовых полисов не распространяется на горные маршруты, дайвинг, катание на лыжах, мотоспорт, серфинг и даже некоторые виды треккинга. Особенно часто проблемы возникают в горах. Многие страховки имеют ограничения по высоте: например, всё, что происходит выше 2000-3000 метров, автоматически считается повышенным риском.

Отдельная история – спасательные работы. Вертолётная эвакуация в Альпах или Гималаях может стоить десятки тысяч долларов. И если эта опция не прописана в полисе, оплачивать её придётся самостоятельно.

Важно учитывать и гражданскую ответственность. На популярных горнолыжных курортах она уже стала обязательной. Если спортсмен случайно травмирует другого человека на склоне, отсутствие нужного покрытия обернётся серьёзными расходами.

Что стоит проверить перед поездкой?

Входит ли конкретный вид активности в полис.

Есть ли покрытие поисково-спасательных работ.

Действует ли страховка на нужной высоте.

Предусмотрена ли эвакуация.

Покрывается ли арендуемое оборудование.

Планирование маршрута без запаса времени

В обычном городском путешествии плотный насыщенный график имеет право на существование. При активном же отдыхе он становится источником постоянного стресса и повышенных рисков. Самая типичная ошибка – прилететь вечером, а уже следующим утром выйти на сложный маршрут. В таких условиях организм просто не успеет восстановиться после перелёта, джетлага и смены климата. Не меньше проблем создаёт чрезмерно плотная логистика.

Катера между островами отменяются из-за погоды, внутренние рейсы задерживаются, горные дороги перекрывают после ливней. Достаточно всего одного сбоя – и весь маршрут может разрушиться. Поэтому профессиональные путешественники почти всегда закладывают резервные дни. Если всё пойдёт по плану, их можно использовать для дополнительного отдыха или осмотра внеплановых локаций.

Однажды я воспользовался таким сэкономленным резервным днём, чтобы попасть на маяк Анива на Сахалине – и это стало отличным незапланированным финалом моего путешествия по Дальнему Востоку.

О чём надо помнить при планировании маршрута?

Оставлять минимум один-два резервных дня.

Не планировать сложную физическую нагрузку сразу после перелёта.

Учитывать сезонность и погодные окна.

Не строить маршрут «впритык» между трансферами.

Экономия на аренде оборудования и локальной логистике

Желание сэкономить в активном путешествии чаще всего приводит к проблемам именно на месте. Прокат дешёвого оборудования, случайные инструкторы и сомнительные трансферы могут испортить даже идеально спланированный маршрут.

На популярных курортах туристы нередко арендуют велосипеды, мотоциклы, лыжи или дайверское оборудование без полноценной проверки состояния техники. Последствия у такой аренды разные – от сорванного маршрута до тяжёлых травм. К тому же, помимо очевидных, стихийная аренда несёт и скрытые риски: депозиты, ограничения по страховке и ответственность за малейшие повреждения.

С транспортом в удалённых районах ситуация похожая. В некоторых регионах «такси до трека» или «лодка до точки старта» существуют только на словах. Если не бронировать трансфер заранее, можно потерять целый день или вообще не попасть на маршрут.

И, наконец, стоит особенно осторожно относиться к инструкторам и гидам без лицензий. На популярных туристических направлениях рынок переполнен случайными людьми, которые не отвечают за вашу безопасность. А в активных путешествиях надёжность подрядчиков почти всегда важнее небольшой экономии.

Что поможет избежать проблем на месте?

Аренда снаряжения и техники через проверенные сервисы.

Изучение условий депозита и страховки.

Проверка оборудования до подписания договора.

Критичное изучение отзывов (часто они оказываются заказными).

Осознание того, что в высокий сезон трансфер или лодку найти будет не так легко.

Переоценка собственной подготовки

Высотный трек в горах Непала и прогулка по лесному парку – совершенно разные уровни нагрузки. К сожалению, многие понимают это только в аэропорту Луклы. Самоуверенность – главная боль начинающих спортивных туристов, которые покупают новую обувь за день до вылета, впервые надевают рюкзак уже на маршруте и уверены, что хорошей формы из зала достаточно для многодневного треккинга. На практике всё иначе.

Жара, влажность, высота, обезвоживание и ежедневная нагрузка быстро накапливают усталость. Даже небольшие на первый взгляд «неприятности» вроде неразношенных ботинок через несколько дней превращаются в серьёзную проблему. Поэтому опытные путешественники всегда тестируют экипировку заранее. Особенно обувь, рюкзаки и одежду для многодневных маршрутов. И почти никогда не начинают подготовку за неделю до поездки.

Как лучше подготовиться?

Начать тренировки заранее и постепенно увеличивать нагрузку.

Проверять экипировку до выезда.

Учитывать климат и перепады температуры.

Не переоценивать собственный опыт.

Заранее изучать сложность маршрута, а не ориентироваться только на красивые фото из соцсетей.

Активный отдых требует гораздо более серьёзной подготовки, чем обычное путешествие. Чем сложнее маршрут и дороже экипировка, тем важнее заранее просчитать логистику, страховку, погодные риски и запасные сценарии. Именно эта подготовка обычно и определяет, станет ли поездка лучшим приключением года – или историей о потерянном багаже, травме и сорванном маршруте.