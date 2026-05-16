Как вычислить плохой отель в Турции по отзывам

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова назвала способы вычислить плохой отель в Турции по отзывам туристов. Своими советами она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

В частности, автор публикации предупредила, что даже в пятизвездочных отелях встречается не лучшее питание. Иногда все мясные блюда там готовят из полуфабрикатов, в качестве промежуточного питания в барах предлагают только «сомнительную» пиццу и картошку-фри, а из фруктов даже в разгар лета есть только яблоки, апельсины и груши.

Во-вторых, Коновалова посоветовала обращать внимание на отзывы о чистоте. По ее словам, в недорогих отелях иногда плохо моют тарелки, и к ним присыхают остатки прошлой еды.

В-третьих, россиянка отметила, что туристам стоит присмотреться к отзывам о мелких недочетах: сколотой посуде, порванных скатертях, мебели в пятнах и паутине по углам.

«Каждая отдельно взятая деталь — мелочь, которая вроде как не испортит ваш отдых в Турции. Но если в одном отзыве пишут о плохих кружках, а в другом — о сломанных лежаках на пляже, это уже повод задуматься», — констатировала блогерша.

Путешественница также рассказала, что в некоторых отелях Турции не персональное, а централизованное кондиционирование. Кроме того, в эконом-вариантах может не оказаться ни тапочек, ни халатов.

«Возможно, у вас в голове есть какое-то представление о пятизвездочном отеле. Или вы однажды отдохнули в хорошей турецкой "пятерке" и думаете, что следующая будет такой же. Но все-таки если цена на тур очевидно ниже, чем в другие отели "пять звезд", не поленитесь заглянуть в отзывы», — заключила автор.

