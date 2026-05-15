Стюардесса напилась перед работой, оправдалась редким заболеванием и поплатилась

Стюардесса авиакомпании Virgin Atlantic поплатилась за то, что напилась перед работой, устроила ДТП и начала обслуживать пассажиров. Об этом стало известно The Sun.

14 мая 45-летняя бортпроводница Кэтрин Скотт предстала перед судом Илинга в Великобритании по обвинению в пьянстве на работе. В июне 2025 года женщина должна была лететь в составе экипажа в Барбадос. Однако по пути в аэропорт Хитроу она разбила свою машину.

Скотт доставил в воздушную гавань прохожий, она прошла через службу безопасности и начала помогать туристам сесть на самолет. В этот момент ее арестовали сотрудники полиции. Женщина оправдалась редким заболеванием печени гемохроматозом — заболеванием, которое «вызывает переизбыток железа» и влияет на метаболизм алкоголя в организме. Однако суд встал на сторону потерпевших и оштрафовал Скотт на 861 фунт стерлингов (83,8 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что во время ареста офицеры выявили в ее крови превышение допустимой нормы спиртного в четыре раза. При этом стюардесса утверждала, что выпила лишь два бокала вина за восемь часов до вылета.