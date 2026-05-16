Как выбрать видеорегистратор для путешествия

Регистратор помогает доказать факт отсутствия нарушения ПДД и в спорных дорожных ситуациях, рассказал в беседе с RT руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Выбор регистраторов сегодня огромный, но бюджетные версии имеют весьма слабый объектив, ширину захвата и не имеют синхронизации со смартфоном, заметил эксперт.

«Самый оптимальный выбор по характеристикам следующий: широта захвата объектива должна быть такой, чтобы всё лобовое стекло попадало в поле записи регистратора», — поделился он.

По его словам, при выборе устройства также надо обращать внимание на разрешение, количество кадров в секунду и качество записи в тёмное время суток.

«Очень важным и хорошим дополнением будет возможность подключиться к регистратору через приложение на смартфоне. В этом случае вытащить нужный ролик можно буквально за секунды», — посоветовал он.

Все регистраторы в комплекте имеют шнур либо под автомобильную розетку 12 В, либо под USB в разных генерациях, пояснил Ладушкин.

«Подключить его можно самостоятельно без каких-либо затрат. Минус у такого способа один — провода питания будут висеть в салоне. Другой способ — установка на СТО. Этот вариант более дорогой, но в салоне не будет лишних проводов», — подытожил он.

Ранее в ГИБДД напомнили, можно ли управлять автомобилем при температуре.