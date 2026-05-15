Турэксперт подсказала, где путешественник действительно может сэкономить

Сделать путешествие во время отпуска дешевле и комфортнее поможет своевременное бронирование и ряд других нюансов. Об этом kp.ru рассказала основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр.

По словам специалиста, в первую очередь важно бронировать билеты, отель и экскурсии заранее. Не менее важно быть гибким в датах вылета и продолжительности путешествие, поскольку в некоторых случаях смещение поездки даже на несколько дней значительно снижает итоговую стоимость.

Эксперт также посоветовала обращаться за помощью к профессиональным туристическим агентствам. По ее словам, хороший специалист расскажет о нюансах, позволяющих сэкономить.

«Хороший агент честно подскажет, где действительно стоит платить, а где можно сэкономить без ущерба для качества. Сегодня хороший отдых — это не обязательно самый дорогой вариант», — подчеркнула Котляр.

Эксперт сервиса бронирования пакетных туров OnlineTours Светлана Герасимова до этого говорила, что в 2026 году российским туристам стал доступен ряд новых безвизовых направлений, а въезд в некоторые страны стал значительно проще. Эксперт напомнила, что с 11 мая 2026 года начал действовать безвизовый режим с Саудовской Аравией, а в 2025-м такой режим был введен и с Китаем.