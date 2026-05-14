Туристов предупредили о новой схеме обмана с отменой туров

Перед началом сезона отпусков мошенники пытаются придумать новые схемы обмана туристов. Как сообщают федеральные СМИ, аферисты начали пугать россиян отменой рейсов в Турцию и Египет. Причины называют самые разнообразные. Но чаще напрямую не связанные с выполнением полетов, что уже должно насторожить. Злоумышленники сообщают то о «вспышках ротавируса» в отеле, то о «политических волнениях» на месте предполагаемого отдыха.

Как утверждают источники, звонок поступает за неделю до вылета. Обманщики, действуя под видом лже-«Турпомощи», пытаются загнать туристов в страх и заставить принимать быстрые эмоциональные решения. Например, им предлагают купить «срочный билет на новый стыковочный рейс» за 50–100% стоимости тура вместо отмененного вылета.

По неопытности туристы и правда могут клюнуть на крючок. Но важно понимать, что ассоциация, чье имя используют злоумышленники, никогда не сопровождает обычные вопросы по туру. Это компетенции турагента или туроператора. Тем более когда турист находится в РФ. Организация «Турпомощь» подключается в экстренных ситуациях – например, если турист застрял за границей без проживания или обратного билета.

Не звонят самостоятельно с неизвестных номеров ни перевозчики, ни туроператоры. Единственный вызов, который может поступить туристу, от турагента, с которым он должен быть уже знаком.

Если же речь идет о самостоятельном туристе, который приобрел турпродукт на сайте туроператора или забронировал отдельные услуги через агрегатор, в этом случае все информирование об изменениях будет идти через личный кабинет, электронную почту или СМС. Одним из этих способов клиенту предложат возможные варианты действий и официальные каналы связи. Обзвон клиентов – устаревший метод, который занимает много сил и ресурсов. При нынешних объемах туристов у крупнейших игроков рынка связаться с ними вручную при помощи мобильной связи в какие бы то ни было оперативные сроки не представляется возможным. Тем более на столь популярных направлениях. Такое количество времени есть только у мошенников.

