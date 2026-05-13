Яркое не надевать, мужчин одних не отпускать: как не попасть акуле в пасть

«Акулы чаще всего нападают на мужчин», – заявляет подписчица телеграм-канала «Крыша ТурДома» в рамках дискуссии, как уберечься от морского хищника.

© tourdom.ru

Ее слова подтверждает статистика: ученые из австралийского университета Бонда пришли к выводу, что на представителей сильного пола акулы нападают в 9 раз чаще, чем на женщин.

В принципе, это логично: представители сильного пола активнее занимаются дайвингом и подводной охотой. И зачастую делают это в одиночестве и на большом расстоянии от берега.

Что еще необходимо знать об акулах? Морской биолог Никита Корнилов, много лет работающий с этими животными, утверждает, что их привлекает не столько кровь, сколько всплески: звук в воде распространяется с гораздо большей скоростью и на более значительное расстояние, чем в воздухе.

Поэтому, когда раненые, больные рыбы и другие животные плещутся у поверхности или кто-то где-то гоняет косяк, акула услышит их в разы быстрее, чем почует кровь, объясняет ихтиолог. И напоминает, что при встрече с этими морскими обитателями важно сохранять спокойствие, не паниковать и не вести себя как раненое животное.

Подписчики «Крыши ТурДома» дополняют: не плавайте в украшениях – они поблескивают как рыбья чешуя; в ярких купальниках или плавках. Лучше выбирать темные или черно-белые, напоминающие расцветку ядовитых существ (морских змей, например). Еще один совет: часто оглядываться и смотреть вниз.

«Акулы чаще всего атакуют из-за спины или снизу. Им очень важно, чтобы вы их не заметили. Сейчас на досках для серфинга специально рисуют глаза: так акулы думают, что их видят», – рассказывает наша читательница Yulia.

А если все-таки повстречались с этим хищником, не пытайтесь сбежать:

«Любое быстро удаляющееся существо – добыча. Акула за вами поплывет – и догонит, каким бы хорошим пловцом вы ни были», – говорит Никита Корнилов.

Он рекомендует замереть «столбиком» и смотреть акуле прямо в глаза: