Насколько выгодна оплата по СБП за границей

Недавно стало известно, что российским туристам в Турции стала доступна оплата по СБП (система быстрых платежей). Это позволит россиянам не зависеть от банковских карт и наличных денег. «Вечерняя Москва» узнала, насколько выгоден такой способ по сравнению с привычными.

Теперь покупки в магазинах, аптеках, ресторанах и других местах можно совершать с помощью уже привычной многим системы быстрых платежей. Русские туристы, конечно, обрадовались такой новости, потому что больше не придется мучиться с обменниками, как это было раньше.

Работает сервис просто: продавец на терминале или другом устройстве вводит сумму за товар или услугу, указывает ее в названии, а на экране мгновенно появляется QR-код, на который нужно навести свой смартфон. Далее покупатель может выбрать банк, через который он планирует провести оплату, и в приложении этого банка подтверждает покупку. Времени процедура занимает немного.

«На данный момент сервис доступен более чем в 1000 точек в туристических местах Турции. Основные преимуществ а заключаются в том, что, во-первых, не нужно искать обменник и носить с собой наличные. Процесс оплаты быстрый, турист сканирует QR-код, выбирает банк и оплачивает покупку. Деньги списываются в рублях, а продавец получит лиры», — рассказывает о плюсах нововведения доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Кстати, в зависимости от банка оплату можно произвести через кредитную карту или даже долями (если есть эта опция в банке).

Однако у некоторых пользователей сети появились вопросы к новой системе. Например, не окажется ли курс по СБП невыгодным. Сейчас он составляет примерно 1,9 рубля к лире. Конечно, если походить по обменникам, можно найти варианты подешевле. Например, курс 1,8 рубля к лире. Но переплата будет незначительной. Особенно учитывая то, что во многих пунктах обмена курс, наоборот, выше. К тому же оплата по СБП экономит время.

А что насчет карты «Мир»? Казалось бы, зачем изобретать велосипед, если можно использовать для оплаты ее? Тут все просто: в 2026 году карты «Мир» в Турции официально не принимают, оплата и снятие наличных с нее невозможны.

«При этом для наших туристов Турция остается одним из популярных направлений. Не все карты работают за рубежом, наличные нужно заранее менять, а курс в обменниках может отличаться. Оплата через СБП снимает часть этой головной боли», — говорит Петр Щербаченко.

Однако эксперт предупреждает, что работает схема только там, где продавец подключил такую возможность. Поэтому перед покупкой лучше уточнить, доступна ли в данной точке СБП.

«Еще одна сложность может возникнуть — объяснить продавцу, как вы, собственно, хотите расплачиваться. Если кассир знает русский или английский — нет проблем. А если говорит лишь по-турецки? Тогда придется выучить пару незнакомых слов — Karekod Ödeme "карекод одеме" (QR-код платеж). Продавец вас поймет», — советует Петр Щербаченко.

В некоторых местах эта проблема решается уже сейчас: на магазинах или ресторанах, где доступна оплата по СБП, есть соответствующая наклейка.

Прямая речь

Василий Колташов, политолог, экономист:

«Власти Турции долгое время показывали, что им не нужны деньги российских туристов и что им нужен только наш газ. А сейчас до них наконец-то дошло, что деньги лишними не бывают, и начали поощрять различные нововведения, например, оплату по СБП. Причем обычно наши туристы оставляют там колоссальные суммы. Мне кажется, что в ближайшем будущем эта система будет набирать обороты и распространится и на другие страны».

Справка

Система быстрых платежей (СБП) — это сервис Банка России, который позволяет оперативно переводить деньги с одного счета на другой и оплачивать товары и услуги с помощью электронного QR-кода без использования физической карты.

