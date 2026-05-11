Как не нарваться на мошенников при планировании путешествия

Эксперты советуют туристам, планирующим отпуск, быть бдительными, сообщает ИА DEITA.RU.

В первую очередь, не надо полагаться слепо на привлекательные фото и безупречные отзывы, обязательно проверять туроператора в официальном реестре и избегать переводов оплаты на личные банковские карты.

По мнению Александра Русинова, менеджера S+Консалтинг, потенциального клиента должно насторожить настойчивое желание продавца ускорить процесс покупки или бронирования. Мошенники часто манипулируют туристами, используя фразы вроде «последний номер» или «цена скоро изменится», тогда как добросовестный туроператор обычно предоставляет не менее суток на принятие решения.

Также стоит проявить осторожность, если отель не отображается в стандартных системах бронирования. Рекомендуется искать упоминания на специализированных форумах. Подозрительно идеальные отзывы, лишенные какой-либо критики, часто являются заказными.

Наталья Юматова, директор по безопасности «Авито», советует при подборе жилья для путешествия не принимать поспешных решений. Начать следует с предварительного исследования: заранее ознакомиться с особенностями района, транспортной доступностью, инфраструктурой и средним уровнем цен. Это поможет отличить реальные предложения от подозрительных.