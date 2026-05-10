Какая страховка поможет при задержке рейса из-за «ковра»

Массовые задержки и отмены рейсов из-за введения плана «Ковер» в российских аэропортах в майские праздники заставили туристов задуматься: можно ли получить компенсацию не только от авиакомпании, но и по страховке? Как выяснил TourDom.ru, некоторые страховщики включают подобные случаи в покрытие полисов.

Расширенные условия предлагает, в частности, «ЕВРОИНС Туристическое Страхование». Полис распространяется не только на регулярные, но и на чартерные рейсы, а также предусматривает компенсацию за пропущенные пересадки. Туристам обещают фиксированную выплату – 50 евро при задержке более чем на 3 часа, отмене вылета менее чем за 24 часа, а также при опоздании на стыковочный рейс из-за задержки прибытия самолета на 30 минут и более. Такой же лимит действует и в случае вынужденной посадки воздушного судна.

«АльфаСтрахование» также покрывает задержки и отмены рейсов независимо от причины, включая закрытие аэропортов и временные ограничения полетов. Полисы продаются как отдельный продукт для авиапассажиров. Согласно информации на сайте, компенсация за задержку или отмену рейса может достигать 10 тыс. руб., а при изменении маршрута – 5 тыс. «С 2 по 6 мая зафиксировано более 3,3 тыс. обращений, связанных с задержками, отменами и изменением маршрутов авиарейсов на фоне ограничений в работе аэропортов», – говорится в пресс-релизе.

«СберСтрахование» расширило страховую программу для туристов, которых затронули изменения расписания в связи с закрытием аэропортов на юге России. Страховщик сообщил, что будет осуществлять выплаты при задержке или отмене рейсов. Ранее такие ситуации относились к исключениям, пояснили в компании.

Эксперты отмечают: при покупке полиса важно изучать условия. Во многих базовых программах задержка рейса признается страховым случаем только после 3–4 часов ожидания. Кроме того, некоторые страховки распространяются исключительно на регулярные рейсы, тогда как чартерные не входят в покрытие.

При этом страховая выплата не отменяет обязательств авиакомпании. Даже если пассажир получил компенсацию по полису, перевозчик по-прежнему обязан предоставить питание, напитки и размещение в гостинице при длительной задержке вылета.