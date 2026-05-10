Можно ли сидеть на нижней полке в поезде по правилам

С 1 сентября 2023 года в России действуют обновленные правила проезда в поездах дальнего следования, и они немного по-новому регулируют, кто и когда может пользоваться нижними полками. Подробности рассказывают авторы канала «Яндекс Путешествия».

Главное правило осталось прежним: место принадлежит тому, у кого на него билет. Поменяться можно только по взаимному согласию. Пассажира с его полки никто не имеет права «выселить», даже если речь идет о временном размещении.

При этом пассажиры с верхних полок действительно могут находиться внизу, но не в любое время и не «по умолчанию». По правилам предусмотрены временные окна, когда можно пользоваться нижними местами у столика для еды: утром с 7:00 до 10:00 — до 30 минут, днем с 12:00 до 15:00 — до часа, вечером с 19:00 до 21:00 — до 30 минут. В остальное время нижняя полка остается в распоряжении пассажира, который ее купил, и он вправе не уступать место.

Отдельно регулируется вопрос багажа. Пространство под нижней полкой в первую очередь предназначено для владельца этого места. Пассажир с верхней полки должен размещать вещи на верхних багажных полках. Если он хочет использовать место снизу, это возможно только по согласованию с соседом. В некоторых случаях тот может и отказать.

Также важно, что крупные вещи нельзя оставлять в проходах или у выхода — это правило безопасности действует для всех вагонов.

Если говорить проще, сидеть на нижней полке с билетом на верхнюю можно, но только в рамках установленных перерывов или по договоренности с пассажиром снизу. В любое другое время это уже вопрос личного согласия, а не обязательства.

Также «ГлагоL» рассказывал о пассажирах, которые всегда берут нижнюю полку и считают, что комфорт уже оплачен, поэтому отказываются меняться с теми, кому неудобно наверху, — это, кстати, их личное право. При этом в поездах есть и другие «неочевидные» моменты: например, пассажир вообще не обязан сдавать постельное белье перед прибытием — по правилам это работа проводника, а собранные комплекты все равно проходят обработку после рейса.