Как не стать жертвой мошенников, планируя путешествие

Не доверять красивым фотографиям и идеальным отзывам, проверять туроператора в реестре, а также не переводить оплату на карты физлицам. Такие советы дают эксперты туристам, которые планируют отправиться в путешествие.

Первый совет, который дает кандидат экономических наук, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская, - это проверять туроператора в Сводном реестре туроператоров и турагентов на сайте Минэкономразвития РФ.

"Если компании там нет - велик риск, что перед вами "компания-однодневка", которая исчезнет, как только получит оплату тура. И не ведитесь на слишком низкие цены. Если тур стоит на 20-30% дешевле рыночного - это повод насторожиться. Мошенники часто привлекают "горящими" предложениями, а потом исчезают с деньгами", - говорит она.

Путешественника должно насторожить явное стремление поторопить и ускорить процесс покупки или бронирования, говорит менеджер S+Консалтинг Александр Русинов. Часто мошенники стараются поторопить путешественников фразами: "остался последний номер", "цена вырастет через час", но настоящий туроператор даст минимум сутки на раздумья.

Также стоит насторожиться, если вы не можете найти отель в сервисах по бронированию. Ищите негатив на профильных форумах (например, "Турбина", "Отзовик"). Идеально гладкие отзывы должны настораживать - их часто заказывают сами мошенники, говорит Никольская.

Директор по доверию и безопасности "Авито" Наталья Юматова рекомендует при поиске жилья для путешествий не торопиться с решением, а начать с подготовки: заранее изучить район, транспортную доступность, инфраструктуру и средний уровень цен, чтобы понимать, какие предложения выглядят реалистично, а какие должны насторожить.

"Следующий важный шаг - внимательно проверять само объявление и профиль арендодателя. Изучить фотографии, описание, отзывы других гостей. Тревожный сигнал - если арендодатель просит перевести предоплату напрямую на карту, отправить фото документов или увести общение в сторонний мессенджер", - рассказывает она.

Никольская рекомендует при бронировании туров требовать договор и приложение с условиями. Документ должен содержать точную программу, сроки, порядок возврата. Перед оплатой внимательно прочитайте пункт про расторжение договора - там не должно быть штрафов выше фактически понесенных расходов, говорит эксперт.