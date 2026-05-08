Как сэкономить на путешествиях?
Президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при общественной палате России Сергей Голов заявил, что большую часть расходов на путешествия составляют билеты. Но есть возможность и сэкономить, о чем он рассказал в эфире радио Sputnik.
По словам эксперта, стоимость туров на 70% зависит от наличия авиабилетов и их количества. Поэтому бывают случаи, когда туроператоры при нехватке предложения и высоком спросе подписывают дополнительные чартерные рейсы. Тогда путевки могут стоить меньше. В таких случаях принято выражение «горящий тур». Есть и такой фактор, как событийный календарь, который есть у каждого региона.
«Когда происходит то или иное событие, об этом стараются говорить как можно раньше. Но потом наступает момент, когда идет наплыв, и об этом забывают, а места где-то еще остаются. Вот нужно отслеживать эти событийные календари. Заходите в интернет, задавайте дату. Возьмите ту же самую Казань, вы знаете, что из Перми в Казань ездят в аквапарк. И это тур выходного дня. Следить нужно за событийным календарем и готовиться к этому», – посоветовал Сергей Голов.