Как сэкономить на путешествиях?

Президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при общественной палате России Сергей Голов заявил, что большую часть расходов на путешествия составляют билеты. Но есть возможность и сэкономить, о чем он рассказал в эфире радио Sputnik.

© Вести Подмосковья

По словам эксперта, стоимость туров на 70% зависит от наличия авиабилетов и их количества. Поэтому бывают случаи, когда туроператоры при нехватке предложения и высоком спросе подписывают дополнительные чартерные рейсы. Тогда путевки могут стоить меньше. В таких случаях принято выражение «горящий тур». Есть и такой фактор, как событийный календарь, который есть у каждого региона.