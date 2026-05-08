Что делать застрявшим в аэропортах туристам

Что делать туристам, застрявшим на юге России или в других странах из-за временного закрытия ряда российских аэропортов? С этим вопросом редакция обратилась к юристу Альянса туристических агентств Марии Чапиковской.

Туристам она советует прежде всего успокоиться. Тем, кто приобретал авиабилеты у авиакомпаний и столкнулся с задержкой рейса, стоит ждать информацию о новом времени вылета от перевозчика.

«Да, ее может не быть, но не потому, что все плохие, а потому что ее пока нет», – отметила Мария Чапиковская. На период ожидания перевозчик обязан предоставить услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами – напитки, ваучеры на питание, проживание (в зависимости от длительности задержки. – Ред.).

Тем, кто покупал туры, нужно быть на связи с туроператорами и своими турагентами. В случае если турист еще не выехал в аэропорт из отеля, туроператор может продлить пребывание или предложить переехать в другую гостиницу.

«Но важно понять: не всегда туроператоры и авиакомпании могут это организовать вовремя, поэтому иногда приходится самостоятельно обеспечивать себе условия», – подчеркивает Мария Чайковская.

На всякий случай юрист рекомендует сохранять чеки, потом предъявлять претензии.

Отдельный вопрос – что делать туристам, которые еще не отправились в путешествие или не могут вылететь к месту отдыха из-за введения ограничений. Тут возможны варианты. Если купивший тур принял решение в этой ситуации отказаться от от поездки, то переписка с туроператором по вопросу возврата денег прямо сейчас – это не лучшее решение.

«Нужно помнить ключевое правило: даты поездки не изменились – туроператоры имеют право удержать фактически понесенные расходы; время тура сдвигается – можно требовать полный возврат», – сообщила юрист.

Вылетающим 9, 10, 11 мая и позже, она советует просто ждать информации.