Психолог объяснил, кому не подойдет спонтанный отдых

Спонтанный отдых имеет ряд преимуществ. Как отметила в интервью газете «Взгляд» член Ассоциации кризисных психологов Мария Тамурова, такой формат помогает снизить ощущение рутины, усиливает чувство автономии и делает впечатления более яркими. Кроме того, по ее словам, если поездка не была заранее идеализирована, человек реже сталкивается с несовпадением реальности и завышенных ожиданий.

© Газета.Ru

«Но у такого формата есть и обратная сторона. Неопределенность, быстрая смена обстановки и необходимость постоянно принимать решения могут повышать тревожность и когнитивную нагрузку, особенно у людей, которым важны предсказуемость и контроль. Для них спонтанная поездка способна превратиться не в отдых, а в стрессовую адаптацию к новым условиям», — предупредила специалист.

Оптимальный вариант, по мнению Тамуровой, — не абсолютная спонтанность, а ее мягкая форма: наличие минимального базового плана при максимальной свободе действий.

Основатель компании Unisimka до этого посоветовала не выкладывать фото из отпуска. Она пояснила, что селфи в соцсетях показывают, где человек живет прямо сейчас, и сообщают, что квартира пустует. Эта информация может использоваться злоумышленниками не только напрямую для краж и мошенничества, но и для социальной инженерии — когда преступники манипулируют близкими, чтобы заставить перевести деньги или получить доступ к имуществу.