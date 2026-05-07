Россиян предупредили о схеме мошенников с продажей субсидированных авиабилетов

В текущем году в преддверии отпусков распространена мошенническая схема с якобы перепродажей субсидированных авиабилетов, рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

«В этом году мы наблюдаем распространение схем, связанных с якобы перепродажей субсидированных авиабилетов», — цитирует его РИА Новости.

По словам депутата, злоумышленники, строя сценарий атаки на доверии и срочности, формируют у людей ощущение «выгодного шанса», который важно не упустить.

«В социальных сетях и мессенджерах мошенники находят пользователей, интересующихся перелётами, и предлагают купить билеты «с рук», объясняя это изменившимися планами», — рассказал Немкин.

При этом мошенники заверяют, что якобы смогут переоформить билет на другого пассажира, хотя в действительности такая процедура для субсидированных билетов не предусмотрена.

«Для усиления правдоподобности злоумышленники запрашивают персональные данные... а затем требуют предоплату или полную стоимость билета», — уточнил парламентарий.

После получения денег злоумышленники прекращают связь и удаляют переписку, а жертва не только теряет средства, но и рискует столкнуться с иными последствиями, если его персональные данные будут использованы в других мошеннических схемах.

Немкин рекомендовал приобретать билеты только через официальные каналы авиакомпаний и уполномоченных сервисов, не переводить деньги и не передавать персональные данные незнакомым лицам.

Ранее эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Хрипунова заявила, что мошенники всё чаще используют домовые чаты для обмана жильцов и сбора персональных данных.