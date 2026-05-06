Пять вещей, которые не надо брать с собой в отпуск

Каждый раз сборы в долгожданный отпуск начинаются примерно одинаково: сначала кажется, что вещей минимум, потом чемодан внезапно перестает закрываться, а уже на месте постепенно выясняется, что половину этого добра никто даже не доставал бы. И самое смешное, действительно нужные вещи в итоге часто остаются дома — ситуация одновременно забавная и досадная.

Разумнее всего, конечно, составить внятный список за несколько дней до часа X — тщательно обдумав каждый пункт. И попробовать несколько раз собрать чемодан, путем исключения убирая то, что окажется лишним. Но на такие подвиги мало кто готов, оно и понятно — дел и без того выше крыши, все бы успеть. Рассказываем, как попытаться минимизировать ненужное — и что обязательно взять в первую очередь.

Половина гардероба — на всякий случай

Это классика — платье для какого-то особого ужина, который никогда не случится. Три накидки, пять футболок, обувь под каждый гипотетический сценарий жизни. В итоге человек благополучно не вылезает всю дорогу из самых удобных майки и шортов, а остальное путешествует как дорогой балласт.

Гораздо полезнее собрать не количество, а систему: несколько вещей, которые сочетаются друг с другом, одна удобная обувь на каждый день, одна более нарядная опция — и все, чем жарче климат, тем меньше одежды реально нужно. Люди в отпуске обычно выглядят лучше не потому, что взяли с собой тонну вещей, а потому что расслабились.

А вот что действительно часто забывают — легкую кофту или рубашку с длинным рукавом, хотя именно она потом спасает в самолете, вечером у моря, под кондиционером, настроенном на +10 или на экскурсии.

Огромная косметичка

В отпуск зачем-то едут все подряд баночки, которыми дома человек даже не пользуется регулярно. Маски, палетки, пять помад, сложный уход — но в жаре и на море макияж обычно упрощается до минимума, а кожа, по правде говоря, хочет не многослойности, а просто нормального очищения и SPF.

Гораздо разумнее собрать компактный набор: хороший солнцезащитный крем (отдельный для лица и для тела), что-то для легкого увлажнения, средство для очищения, бальзам для губ, что-то из декоративной косметики по минимуму. И все. Полчаса, проведенные перед зеркалом в отпуске, почти всегда проигрывают морю, прогулке или лишнему часу сна.

Книги размером с кирпич

Очень красивая отпускная фантазия: наконец-то будет время прочитать тот самый серьезный роман на 900 страниц. Обычно книга доезжает до шезлонга, красиво лежит рядом два дня, появляется в сторисах и возвращается домой почти нетронутой. Потому что отпуск меняет ритм внимания — больше хочется смотреть по сторонам, а не продираться через сложный текст.

Гораздо удобнее электронная книга или та, которую действительно хочется читать, а не «надо бы осилить». И лучше заранее скачать фильмы, музыку, карты и нужные приложения на телефон или планшет — вот это как раз часто забывают.

Кстати, самая недооцененная вещь в поездке вообще не книга, а пауэрбанк. Особенно когда навигатор, билеты, переводы, переписки и камера живут в одном телефоне, а он обладает скверной привычкой садиться в самый неподходящий момент — просто по закону подлости.

Аптечка уровня полевого госпиталя

Люди либо не берут ничего, либо собирают медикаменты так, будто едут открывать филиал аптеки где-то в безлюдных диких горах. Половина препаратов потом путешествует нетронутой годами, особенно странно выглядят пять видов антибиотиков на всякий случай, купленных без понимания, зачем они вообще нужны.

Рабочий вариант — компактная аптечка под реальные сценарии: температура, отравление экзотической едой, аллергия, пластыри, антисептик, обезболивающее, личные препараты. Если есть дети — средства от обезвоживания и что-то базовое от укачивания.

Сложные ожидания от отпуска

И, напоследок — о духовном и высоком. Да, это не лежит в чемодане, но весит больше всего. Ожидание идеального отдыха, возвышенного настроения, образцовой семьи на фоне заката. Из-за этого люди начинают нервничать, если что-то идет не по плану: дождь, задержка рейса, усталость, плохой отель, дети ноют, море холодное. На помощь приходят гибкость и способность к самоиронии, умение не превращать мелкую проблему в сюжет личной трагедии.

Вообще, полезно помнить, что иногда самые хорошие воспоминания парадоксальным образом появляются из случайностей, а не из идеально запланированных дней. Так что лучше проверить, не завалялось ли у вас где-то здорового пофигизма и легкости по отношению к миру.