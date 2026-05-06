Что делать, если «Госуслуги» не открываются за рубежом

Что делать, если «Госуслуги» не открываются из-за рубежа, рассказали в Минцифры
Туристы и россияне‚ проживающие за рубежом‚ могут пользоваться ключевыми российскими онлайн-платформами. Однако иногда сервисы могут быть недоступны. В Минцифры рассказали‚ что делать в такой ситуации.
Работают ли «Госуслуги» за рубежом
Ключевые российские онлайн-платформы — государственные порталы, банки, маркетплейсы и агрегаторы — продолжают работать в штатном режиме для пользователей, находящихся за границей. В частности, «Госуслуги» стабильно открываются с иностранных IP, сообщили в Минцифры.
Пресс-служба Минцифры:
«Российские туристы и соотечественники за рубежом могут получать услуги в полном объеме. Технические ограничения возможны со стороны отдельных стран или провайдеров, блокирующих российские сервисы».
Что делать, если «Госуслуги» не открываются из-за рубежа
Если не получается зайти на российский сайт или в приложение из-за рубежа, рекомендуется сменить тип подключения:
переключиться с отельного Wi-Fi на местный мобильный интернет;воспользоваться услугами другого оператора связи.
В исключительных случаях при фиксации масштабных DDoS-атак разработчики могут кратковременно ограничивать зарубежный трафик для защиты серверов и инфраструктуры, отметили в Минцифры.
Пресс-служба Минцифры:
«Если вы столкнулись с подобными временными неудобствами, попробуйте повторить попытку немного позже. Это необходимое условие для обеспечения безопасной работы сервисов в современных условиях».
Работают ли «Госуслуги» без интернета
«Госуслуги» входят в «белый список» сайтов, которые работают при отключениях мобильного интернета. Однако ресурсы из списка могут работать с перебоями.
При необходимости обратиться в поддержку «Госуслуг» можно по номеру 8 (800) 100-70-10 (звонок бесплатный) или 115 (с мобильного на территории России).