Что делать, если «Госуслуги» не открываются за рубежом

Туристы и россияне‚ проживающие за рубежом‚ могут пользоваться ключевыми российскими онлайн-платформами. Однако иногда сервисы могут быть недоступны. В Минцифры рассказали‚ что делать в такой ситуации.

Работают ли «Госуслуги» за рубежом

Ключевые российские онлайн-платформы — государственные порталы, банки, маркетплейсы и агрегаторы — продолжают работать в штатном режиме для пользователей, находящихся за границей. В частности, «Госуслуги» стабильно открываются с иностранных IP, сообщили в Минцифры.

Пресс-служба Минцифры:

«Российские туристы и соотечественники за рубежом могут получать услуги в полном объеме. Технические ограничения возможны со стороны отдельных стран или провайдеров, блокирующих российские сервисы».

Что делать, если «Госуслуги» не открываются из-за рубежа

Если не получается зайти на российский сайт или в приложение из-за рубежа, рекомендуется сменить тип подключения:

переключиться с отельного Wi-Fi на местный мобильный интернет;воспользоваться услугами другого оператора связи.

В исключительных случаях при фиксации масштабных DDoS-атак разработчики могут кратковременно ограничивать зарубежный трафик для защиты серверов и инфраструктуры, отметили в Минцифры.

Пресс-служба Минцифры:

«Если вы столкнулись с подобными временными неудобствами, попробуйте повторить попытку немного позже. Это необходимое условие для обеспечения безопасной работы сервисов в современных условиях».

Работают ли «Госуслуги» без интернета

«Госуслуги» входят в «белый список» сайтов, которые работают при отключениях мобильного интернета. Однако ресурсы из списка могут работать с перебоями.

При необходимости обратиться в поддержку «Госуслуг» можно по номеру 8 (800) 100-70-10 (звонок бесплатный) или 115 (с мобильного на территории России).