Мошенники выдают себя за известный сервис бронирования отелей и квартир

Сенатор Айрат Гибатдинов предупредил о распространении новой схемы интернет-мошенничества, связанной с арендой жилья. По его словам, злоумышленники размещают поддельные объявления о сдаче квартир, а затем перенаправляют потенциальных арендаторов на фишинговые ресурсы, маскирующиеся под сервис онлайн-бронирования «Островок».

© tourdom.ru

Парламентарий отметил, что к нему регулярно обращаются граждане, столкнувшиеся с подобным обманом при попытке снять жилье. Сценарий, по его словам, выглядит следующим образом: пользователь находит объявление в интернете и связывается с «арендодателем», после чего его просят продолжить общение в мессенджере. Там «собственник» утверждает, что находится за границей и не имеет российских банковских счетов, поэтому все этапы сделки, от просмотра квартиры до оплаты, якобы проходят через сторонний сервис.

Затем жертве направляют ссылку на «бронирование», оформленное от имени «Островка». Однако на деле ссылка ведет не в официальное приложение или на сайт компании, а на поддельную страницу, где пользователю предлагают ввести платежные данные.

Айрат Гибатдинов подчеркнул, что ввод реквизитов на таких ресурсах приводит к потере средств, при этом никакого жилья в действительности не существует. Он также обратил внимание на то, что фишинговые письма и сообщения зачастую практически неотличимы от настоящих уведомлений сервиса.

Сенатор призвал пользователей проявлять осторожность и не переходить по сомнительным ссылкам. Безопаснее оформлять бронирования исключительно через официальные приложения и сайты. В случае если ссылка вызывает подозрения, следует немедленно покинуть страницу и обратиться в службу поддержки сервиса для проверки подлинности операции.