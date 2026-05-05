Путешественник поделился лайфхаком для обхода норм ручной клади в самолете

Российская тревел-блогерша раскрыла лайфхак для обхода норм ручной клади в самолете. Ролик об этом она разместила на своей странице @juliagotrip в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора публикации, если сумка не влезает в калибратор для ручной клади, можно переложить часть вещей в пакет из Duty Free, если турист что-то там приобрел. Россиянка также рекомендовала фотографировать багаж перед вылетом, чтобы в случае повреждения чемодана получить компенсацию.

Ранее российских туристов предупредили о последствиях, к которым может привести популярный лайфхак для обхода норм ручной клади в самолете. Речь идет о подушке для шеи, которую находчивые пассажиры набивают вещами.