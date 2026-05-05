Как защитить себя от инфекций на круизном лайнере

Врач рассказал, как защитить себя от инфекций, путешествуя на лайнере
Чтобы избежать заражения любой инфекцией при путешествии на круизном лайнере необходимо соблюдать ряд важных правил. Соответствующую памятку опубликовал aif.ru.
Поскольку круизные суда - это замкнутое пространство для большого числа людей, сохраняется высокий риск распространения инфекции, занесенной кем-то из пассажиров или животных. Так, в 2025 году с января по сентябрь зафиксировали 19 крупных вспышек. Однако, несмотря на многочисленные случаи заражения, информация о жертвах не поступала.
«Не пренебрегайте обычными правилами гигиены - мойте руки с мылом после похода в общественные места, перед посещением буфета.При первых признаках ухудшения самочувствия обращайтесь в медпункт лайнера и оставайтесь в каюте», - говорится в материале.
Кроме того, россиянам порекомендовали убедиться в том, что медстраховка включает в себя экстренную госпитализацию с судна. Отмечается, что чаще всего инфекциями заражаются люди старше 70 лет.
Как рассказал изданию врач-терапевт Павел Воробьев, чтобы избежать тяжелых осложнений при любой инфекции следует принимать антикоагулянты (препараты, снижающие активность свертывающей системы крови - Прим. ред.).
Ранее в ВОЗ заявили об отсутствии рисков распространения хантавируса и поводов для ограничения поездок.
Напомним, 3 мая вспышка смертельной хантавирусной инфекции произошла на круизном лайнере в Атлантическом океане. В результате скончались не менее трех человек.