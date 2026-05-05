Как защитить себя от инфекций на круизном лайнере

Чтобы избежать заражения любой инфекцией при путешествии на круизном лайнере необходимо соблюдать ряд важных правил. Соответствующую памятку опубликовал aif.ru.

Поскольку круизные суда - это замкнутое пространство для большого числа людей, сохраняется высокий риск распространения инфекции, занесенной кем-то из пассажиров или животных. Так, в 2025 году с января по сентябрь зафиксировали 19 крупных вспышек. Однако, несмотря на многочисленные случаи заражения, информация о жертвах не поступала.

«Не пренебрегайте обычными правилами гигиены - мойте руки с мылом после похода в общественные места, перед посещением буфета.При первых признаках ухудшения самочувствия обращайтесь в медпункт лайнера и оставайтесь в каюте», - говорится в материале.

Кроме того, россиянам порекомендовали убедиться в том, что медстраховка включает в себя экстренную госпитализацию с судна. Отмечается, что чаще всего инфекциями заражаются люди старше 70 лет.

Как рассказал изданию врач-терапевт Павел Воробьев, чтобы избежать тяжелых осложнений при любой инфекции следует принимать антикоагулянты (препараты, снижающие активность свертывающей системы крови - Прим. ред.).

Ранее в ВОЗ заявили об отсутствии рисков распространения хантавируса и поводов для ограничения поездок.

Напомним, 3 мая вспышка смертельной хантавирусной инфекции произошла на круизном лайнере в Атлантическом океане. В результате скончались не менее трех человек.