Как туристам не потерять деньги в случае внезапной болезни перед поездкой

Компенсировать стоимость путешествия в случае внезапной болезни позволит страховка от невыезда. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова.

По словам эксперта, полис гарантирует возврат более половины стоимости тура при возникновении форс-мажорных обстоятельств.

«Внезапную болезнь туриста или члена семьи, несчастный случай, смерть близкого родственника покрывает страховка от невыезда, которую покупают отдельно от основной. Обычно выплачивают сумму 50-90 процентов от стоимости тура. Имеет смысл оформлять ее за 30 дней до вылета», — рассказала Кодякова.

Также турэксперт предупредила, что штрафы за отказ от поездки могут достигать 50-100 процентов, однако при переносе на другие даты санкции будут менее строгими. Для этого нужно подать заявление туроператору, приложив справку о болезни или временной нетрудоспособности. Такая справка должна быть обязательно заверена печатью и подписью.

«Если вы заболели уже на месте отдыха, вызывайте врача в отель. Сохраняйте чеки из аптеки и справки, затем обращайтесь в страховую и выезжайте на лечение. Если состояние тяжелое — просите эвакуацию», — заявила Кодякова.

Наряду с этим турэксперт посоветовала перед выездом прочитать полис, узнать номера телефонов ассистанской компании, а также взять с собой аптечку.

