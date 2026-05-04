Психолог Алексеева перечислила три сигнала опасных в отношениях, которые ведут к абьюзу

Клинический психолог Маргарита Алексеева описала поведенческие маркеры, указывающие на потенциально абьюзивные отношения. Первый признак, по её словам, – так называемая «любовная бомбардировка»: партнёр почти сразу говорит о сильных чувствах, осыпает комплиментами и строит совместные планы.

Второй сигнал — нарушение личных границ: навязчивое желание провожать, заходить в гости или узнавать детали жизни под видом заботы. Третий — обесценивание в мягкой форме (уменьшительно-ласкательные прозвища, шутливые намёки на неопытность), что постепенно подрывает самооценку и создаёт зависимость.

«Уменьшительно-ласкательные прозвища, комментарии в духе „ты у меня такая наивная“ или „ты в этом ничего не понимаешь“ звучат безобидно, но формируют искаженную динамику. Партнер как будто снижает вашу значимость, ставя себя в позицию более опытного и знающего. Со временем это может подорвать уверенность и создать зависимость от его оценки», — сообщила Алексеева.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт также выделила в качестве признака абьюзера чередование ролей от спасателя к обвинителю, а затем к жертве. Согласно треугольнику Карпмана, именно такое поведение держит в напряжении. Алексеева рекомендует выстраивать отношения на принципах равенства и доверять интуиции при внутреннем дискомфорте.

