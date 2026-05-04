Какие устройства могут облегчить жизнь в путешествии

Постоянный эксперт «Чемпионата» делится списком устройств, которые облегчают жизнь и помогают решать самые разные задачи.

«Когда 30 лет назад я собирал в дорогу первый чемодан, его технологическая «начинка» была откровенно скромной. Помню, как паковал плёночный фотоаппарат и переживал, хватит ли кадров на недельную поездку. И аккуратно сворачивал бумажную карту, одолженную у друзей (и которую, очевидно, надо было вернуть). Сегодня, посетив более 90 стран и наблюдая эволюцию тревел-гаджетов, я вспоминаю те времена с улыбкой. И кладу в чемодан современные устройства, каждое их которых адресно решает конкретную задачу: делает путешествие комфортнее, безопаснее или интереснее. Расскажу о них подробнее».

Носимые трекеры: смарт-часы и умное кольцо

Контроль физиологического состояния в путешествии – не прихоть, а инструмент управления ресурсами. Смена часовых поясов, набор высоты, непривычная еда, нарушение режима сна вызывают стресс у организма. Вовремя отследить и скорректировать изменения мне помогают носимые трекеры двух типов: смарт-часы и умное кольцо. Это не конкурирующие устройства, а альтернативные решения под разные сценарии, работающие на две общие цели.

Первая цель – мониторинг организма в движении. Трекеры отслеживают частоту сердечных сокращений, качество и фазы сна, а некоторые модели – ещё и температуру тела, что помогает вовремя заметить начинающееся воспаление. После перелёта через пять-восемь часовых поясов или тяжёлого дня в горах эти параметры объективно отражает ваше состояние и помогают принять решение о том, стоит ли заменить 20-километровый трек на более щадящий маршрут или полноценный день отдыха.

Вторая цель – это безопасность. Смартфоны – одна из главных целей карманников. В спортивных зонах – в парках, на набережных, в стартовых городках – их крадут регулярно. Смарт-часы привлекают меньше внимания, особенно если модель не «кричит» о своей цене. А умное кольцо практически незаметно визуально, и его почти невозможно украсть – только потерять.

Наушники с активным шумоподавлением

Активность в путешествии – только половина дела. Вторая половина, которую новички игнорируют, а профи ставят во главу угла, – это восстановление, и в первую очередь сон. Мне помогают заснуть наушники-вкладыши с активным шумоподавлением. Они создают противофазу окружающему шуму, снижая уровень постоянных низкочастотных звуков, таких как гул шоссе или вентиляции, на 30-40 децибел. Это, конечно, не абсолютная, но вполне комфортная для полноценного сна тишина. Знаю, что профессиональные спортсмены используют маски для сна со встроенными плоскими динамиками. А кому-то комфортнее в полноразмерных наушниках-накладках.

Отмечу, что режим шумоподавления обязательно стоит выключать при беге по дорогам с движением или в горах, где нужно слышать камнепады, других участников и предупреждающие крики. Безопасность — прежде всего.

Монопод со стабилизацией

Для меня как как тревел-блогера, снимающего не только статичные кадры, но и репортажи с марафонов, из трекингов и с погружений, вопрос устойчивости картинки стоит особенно остро. Съёмка с руки – не самое удачное решение: картинка так или иначе будет трястись. Поэтому я использую монопод с трехосевым стабилизатором. Сам процесс съёмки не сильно отличается от «ручного», но на выходе разница между материалом, который можно легко смонтировать и показать аудитории, и видео, от которого зрителя буквально укачивает, весьма ощутима.

При выборе монопода стоит обратить внимание на несколько ключевых параметров. Управление должно быть через Bluetooth с физической кнопкой на рукоятке: сенсор бесполезен в перчатках или с мокрыми руками. Время работы активной стабилизации – не менее шести часов, иначе устройство просто не переживёт полноценный съёмочный день. И, конечно, вес: если снимаете на смартфон, можно выбирать компактные модели до 400 г.

Универсальное зарядное устройство с четырьмя портами

Боль любого путешественника, снимающего вдали от цивилизации – это зарядка. Привычная картина в горных отелях или кемпингах – одна розетка на номер, из-за которой приходится регулярно решать вопрос, какие устройства зарядить в первую очередь. На помощь приходит адаптер на выносном шнуре. В хорошей модели обычно предусмотрены четыре порта (два USB-C и два USB-A), суммарная мощность от 100 ватт, и независимые каналы питания, чтобы зарядка ноутбука не «падала» при подключении смартфона. Добавьте сменные вилки для разных стран – и один адаптер заменит четыре родных блока питания.

Ударопрочный пауэрбанк с защитой от влаги и пыли

Обычный пауэрбанк, вполне подходящий для города, в активном путешествии часто оказывается слабым звеном. Глянцевый пластик скользит в перчатках, корпус трескается при первом же падении на камни, а отсутствие герметизации гарантирует гибель при попадании под дождь или в пыльную бурю.

Путешественнику нужна принципиально иная конструкция: пауэрбанк в ударопрочном корпусе с резиновыми заглушками на портах и классом защиты IP67.

Но надёжность корпуса – это ещё не всё. Главное – выходная мощность. Большинство дешёвых пауэрбанков выдают 10-20 ватт, чего достаточно для неспешной зарядки телефона, однако совершенно недостаточно для навигатора, спортивных часов или экшен-камеры, особенно на холоде, где все устройства заряжаются медленнее.

Лучше выбирать модели с выходной мощностью от 65 ватт хотя бы на одном порту. Такой пауэрбанк зарядит смарт-часы не за два часа, а примерно за 40 минут и «вытянет» ноутбук в экстренной ситуации. Ёмкость стоит выбирать под свой маршрут: для беговых или велосипедных путешествий на один-три дня достаточно 10 000 миллиампер-часов, а для недельного треккинга – не менее 20 000. И, конечно, надо держать в голове, что устройства ёмкостью более 27 000 миллиампер-часов для провоза в ручной клади не подходят.