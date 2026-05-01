Эксперт дал совет туристам, бронирующим отели

Эксперт в области кибербезопасности Сергей Золотухин предупреждает о распространенных схемах, используемых аферистами для обмана путешественников. По его словам, мошенники активно создают поддельные веб-сайты, имитирующие популярные туристические агрегаторы, авиакомпании и сервисы по продаже билетов. Ссылки на такие ресурсы распространяются через поисковые системы, рекламу в мессенджерах и социальных сетях, с целью кражи персональных и платежных данных.

Особое внимание Золотухин уделяет сфере бронирования жилья и экскурсий, где также высок риск столкнуться с мошенничеством. Он призывает проявлять скептицизм к слишком выгодным предложениям, обещающим путевки или билеты по аномально низким ценам.

Еще одной схемой является предложение обмена валюты для туристов, направляющихся в Азию или на Ближний Восток. Мошенники обещают выгодный курс и выдачу наличных через банкомат по QR-коду после перевода рублей на российскую карту или по номеру телефона. В итоге, туристы теряют деньги, не получая обещанной суммы.

Для защиты от подобных афер, эксперт в беседе с «Лентой.ru» рекомендует тщательно проверять подлинность сайтов бронирования перед вводом личной информации и категорически избегать перевода денег незнакомым лицам.