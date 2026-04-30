Как туристы расплачиваются за свою доверчивость

Накануне майских праздников мошенники усилили атаки на россиян. К такому выводу пришли эксперты по кибербезопасности. По данным исследования, в апреле число махинаций, направленных на туристов, выросло на 26% по сравнению с прошлым годом. Как отдыхать безопасно тема нового выпуска программы «Обману.Нет с Эльмирой Низамовой. Она расскажет о самой распространенной схеме обмана поддельных предложениях по бронированию жилья и покупке билетов.

30 тысяч рублей и испорченные выходные такую цену пришлось заплатить за спешку и излишнюю доверчивость Марии Домышевой и ее друзьям. Молодые люди искали дом для отдыха на природе. В социальных сетях попалась реклама модного глэмпинга. Яркие фотографии подкупили. Администратор-аферист оперативно ответил на вопросы, так же быстро выставил счет и попросил полную оплату вперед.

«Собственно, мы туда приехали. Наши мужья прогулялись до геоточки, которая была указана. Там был прекрасный жилой дом. Они сделали фото, поговорили с хозяином, который сказал: «Вы не первые и не последние, кто ищет глэмпинг, но здесь живем мы!

Поддельные сайты и аккаунты аферисты штампуют тысячами. Они могут быть оригинальными или копиями легально существующих интернет-ресурсов. Обнаружить мошеннического клона поможет внимательность нужно проверять каждый символ в адресной строке.

Александр Листергорн нарвался на мошенников в мессенджере. Мужчина хотел свозить семью в Казахстан. Купить билеты на чартерный рейс самостоятельно не мог и тогда вспомнил о канале, на который давно был подписан.

«Там публиковались дешевые авиабилеты, чартерные рейсы. Доверие повышало то, что там было много подписчиков более 20 тысяч, рассказал пострадавший Александр Листергорн.

За три билета злоумышленник попросил рыночную цену — около 60 тысяч рублей. Предусмотрительно учел даже детский тариф. Александр перевел всю сумму на карту физического лица.