Как дешевле всего слетать к морю в праздники

Посмотрели, в какой бюджет обойдется перелет в Сочи из Москвы на майские праздники тем туристам, кто принял стремительное решение улететь на в длинные выходные к морю.

Те, кто хочет слетать недорого, могут обратить внимание на распродажу UTair. Перевозчик сегодня пообещал туристам скидки в полцены на билеты к Черному морю с 30 апреля по 12 мая. Как проверила редакция TourDom.ru, все ценники в эти дни действительно перечеркнуты. Однако из-за высокого спроса в некоторые даты они уже столь высоки, что даже это не помогает назвать предложение заманчивым. Например, на один из вылетов 1 мая из Внуково с сэйлом в 50% можно взять кресло за 35 тыс. в экономе без багажа. Впрочем, есть и более приятные цены.

Дешевле всего лететь завтра в 09:25. С ручной кладью билет предлагается за 8,7 тыс. с багажом за 10,7 тыс. Улететь обратно 3 мая можно за 4,5 налегке или за 6,2 тыс. с чемоданом. Таким образом, round trip обойдется в 13,2 тыс или 16,9 тыс. в зависимости от тарифа. Это один из самых дешевых вариантов. Например, «Аэрофлот» готов взять на борт 1-3 мая минимум за 15 тыс. с чемоданом cabin size.

Явный минус короткого путешествия на Utair – рейс в Москву в 15:25 практически съедает последний день. Те, кто хочет по-максимуму использовать короткий уик-энд могут рассмотреть вариант у «Аэрофлота» с вылетом из Шереметьево сегодня вечером и рейсом из Сочи в 20:35 3 мая. В этом случае round trip по минимальному тарифу обойдется в 18,5 тыс. Можно взять и еще дешевле, если пожертвовать сном – с вылетом с курорта в 23:30 дорога обойдется в 13,9 тыс. Прибытие в Шереметьево запланировано на 3:10 рабочего дня. Все варианты были актуальны в 11 часов по московскому времени.

На второй длинный уик-энд в мае с 9 по 11 мая на распродаже Utair предлагается round trip за 9,6 тыс без багаж и за 13,3 с ним. И это значительно дешевле других вариантов – у «Аэрофлота» дорога туда-обратно обойдется в 22,6 тыс. С вылетом 8-го мая вечером стоимость та же.

Ранее TourDom.ru писал, что «Аэрофлот» предложил сэкономить 26 тыс. руб. на билетах на Пхукет.