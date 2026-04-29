Как оформить биометрический загранпаспорт

Туристы пожаловались на трудности при оформлении биометрического загранпаспорта в Москве и Подмосковье.

«Очень сложно записаться на подачу документов через Госуслуги в столице – уже месяц нет свободных слотов. Такая же ситуация у друзей в Обнинске», – написал в редакцию подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Аналогичные сообщения приходят и от других читателей.

«Десять дней пыталась поймать запись, позавчера удалось записаться на середину мая. Новые слоты открываются в полночь», – поделилась лайфхаком подписчица нашего канала в MAX.

Корреспондент TourDom.ru проверил ситуацию: по состоянию на 16:00 29 апреля на портале Госуслуг почти все подразделения МВД в Москве оказались недоступны для подачи заявлений на загранпаспорт нового образца. Соответствующие точки на карте отображаются красным или оранжевым цветом. При попытке выбрать офис появляется уведомление: «Нет доступного времени для записи».

Отделения с низкой загруженностью (обозначенные зеленым), где теоретически возможен прием граждан, обнаружились лишь в отдельных районах столицы – Царицыне, Ивановском, Восточном, а также в Зеленограде.

Рост числа заявлений на оформление загранпаспортов, по всей видимости, связан с несколькими факторами. C 20 января изменился порядок выезда за границу детей до 14 лет – теперь им требуется отдельный документ. Кроме того, приближается летний сезон, и многие планируют зарубежные поездки. Больше свободных окон для записи, как правило, появляется осенью и зимой.

Опытные туристы напоминают: подать заявление на загранпаспорт нового образца можно и в центре «Мои документы». Прием ведется как по предварительной записи на сайте mos.ru, так и в порядке очереди. Важно выбрать МФЦ с установленной биометрической криптокабиной, где заявителя фотографируют и снимают отпечатки пальцев.

«В чем проблема прийти лично в любой московский МФЦ? Причем прописка даже не нужна, – написал один из подписчиков. – Все оформляется на месте, остается только забрать готовый паспорт». «Записи на Госуслугах не было и нет. Мы пришли без нее, сдали документы и получили паспорт. Москва, Текстильщики», – поделилась туристка.

По данным портала mos.ru, если заявление подано в МВД или МФЦ по месту жительства, загранпаспорт оформят в течение месяца. В других случаях срок увеличивается до трех.