Смена климата, джетлаг и долгие перелеты: можно ли качественно отдохнуть на майские

Вечерняя Москва

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко посоветовал россиянам не покидать страну на майские праздники. По его словам, резкая смена климата и часовых поясов принесет организму только стресс. В то же время отдых позволяет человеку восстановить силы, а под воздействием солнечных лучей синтезируется полезный для организма витамин D. Что возымеет больший эффект — стресс от смены условий или польза от отдыха, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Ларисы Алексеевой.

Она объяснила, что если человек настроен отдохнуть в предстоящие праздники и испытывает положительные эмоции в предвкушении этого, то они «перекрывают» стресс.

— Человек, как правило, готовится к таким поездкам заранее. И в ожидании этого отдыха он испытывает положительные эмоции, благодаря которым стресс не чувствуется, даже если из-за непредвиденных обстоятельств задерживается рейс или случается что-то подобное, — указала врач.

Возможный стресс «сглаживается» отдыхом, теплом и солнечными лучами. Но многое зависит от того, какой поездка будет по срокам.

— Если мы подразумеваем всего три праздничных дня, и в них планируем поездку в другую страну — это станет действительно большим стрессом для организма, — предупредила собеседница «ВМ».

В качестве альтернативы отдыху на три дня можно рассмотреть поездку на дачу или в дом отдыха в близлежащем регионе. В этом случае не будет резкой смены климата и часового пояса, но в то же время организм сможет полноценно отдохнуть.

— Отдых должен быть не менее десяти дней или даже двух недель. Если мы пытаемся «уложить» в три дня путешествие в дальнюю страну, перелет только в одну сторону до которой займет девять часов, то, конечно, это будет сильный стресс, — заключила Алексеева.

