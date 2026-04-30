Смена климата, джетлаг и долгие перелеты: можно ли качественно отдохнуть на майские

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко посоветовал россиянам не покидать страну на майские праздники. По его словам, резкая смена климата и часовых поясов принесет организму только стресс. В то же время отдых позволяет человеку восстановить силы, а под воздействием солнечных лучей синтезируется полезный для организма витамин D. Что возымеет больший эффект — стресс от смены условий или польза от отдыха, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Ларисы Алексеевой.

© Вечерняя Москва

Она объяснила, что если человек настроен отдохнуть в предстоящие праздники и испытывает положительные эмоции в предвкушении этого, то они «перекрывают» стресс.

— Человек, как правило, готовится к таким поездкам заранее. И в ожидании этого отдыха он испытывает положительные эмоции, благодаря которым стресс не чувствуется, даже если из-за непредвиденных обстоятельств задерживается рейс или случается что-то подобное, — указала врач.

Возможный стресс «сглаживается» отдыхом, теплом и солнечными лучами. Но многое зависит от того, какой поездка будет по срокам.

— Если мы подразумеваем всего три праздничных дня, и в них планируем поездку в другую страну — это станет действительно большим стрессом для организма, — предупредила собеседница «ВМ».

В качестве альтернативы отдыху на три дня можно рассмотреть поездку на дачу или в дом отдыха в близлежащем регионе. В этом случае не будет резкой смены климата и часового пояса, но в то же время организм сможет полноценно отдохнуть.

— Отдых должен быть не менее десяти дней или даже двух недель. Если мы пытаемся «уложить» в три дня путешествие в дальнюю страну, перелет только в одну сторону до которой займет девять часов, то, конечно, это будет сильный стресс, — заключила Алексеева.

После долгих праздничных дней нередко случается всплеск заболеваемости респираторными вирусами.