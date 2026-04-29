«Диарея путешественников»: как не отравиться на Бали

Вирусолог Буди Сантосо дал советы российским туристам на Бали, как избежать пищевых отравлений. В жарком и влажном климате бактерии, вызывающие «диарею путешественников» (Bali Belly), размножаются быстро. Основные источники риска — вода, лёд и продукты, хранящиеся без соблюдения температурного режима.

Эксперт рекомендует пить только бутилированную воду, избегать льда в напитках, тщательно мыть руки и с осторожностью относиться к уличной еде, особенно если она долго находится на жаре. Не стоит употреблять сырые морепродукты, а для чистки зубов лучше использовать бутилированную воду. Фрукты желательно мыть самостоятельно или очищать от кожуры.

При появлении симптомов важно не допустить обезвоживания и при необходимости обратиться к врачу. Соблюдение этих мер значительно снижает риск заражения, передает РИА Новости.

Кромет того в Индонезии начали фиксировать у туристов болезнь Денге из-за укусов комаров.

