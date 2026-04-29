Туристы могут требовать с туроператора скидку за плохой сервис в гостинице

Туристы могут, возвратившись из поездки, требовать с туроператора скидку, если сервис оказался отвратительным. Например, обещали пять звезд, а на деле отель недотянул и до одной. Такие принципиальные разъяснения сделал Восьмой кассационный суд общей юрисдикции при рассмотрении конкретного спора.

Во многом решение разрывает шаблон поведения туриста. Законопослушные граждане, столкнувшись на курорте с грязью в номерах и хамством персонала, не обязаны сразу разворачиваться и уезжать. Можно попробовать как-то пережить эти дни такого отдыха, но потом потребовать у туроператора скидку за недостаточный сервис.

Прецедент создала жительница Красноярска. Однажды она купила тур на троих - для себя и двоих детей - в пятизвездочный отель в Турции. Стоимость тура составила более 208 тысяч рублей. Предполагалась система "Ультра все включено". Женщина ожидала попасть в восточную сказку.

А оказалась в программе "Ужасы нашего (приморского) городка".

"Так, заселение в номер отеля произошло с задержкой на 11 часов, - говорится в материалах дела. - При этом предоставленный номер оказался некомфортным для проживания. При заселении истец и члены семьи обнаружили пыль, грязное постельное белье, полы, шторы, зеркала". "Вместо одеял в номере были жесткие покрывала с большой степенью износа, - продолжала истица. - При включении кондиционера в номере неприятно пахло. Не работал холодильник мини-бара. Некоторая мебель была со значительной степенью износа. В душевой кабине не работал слив".

В период пребывания истца на отдыхе номер отеля убирался только два раза, постельное белье менялось один раз. В общем, все признаки испорченного отдыха были налицо.

В свою очередь, туроператоры утверждали, мол, женщина же в конце концов услугой воспользовалась, от размещения в отеле не отказалась, тур не прерывала. Они искренне недоумевали, почему должны возвращать часть денег?

Но суд обязал их выплатить женщине неустойку: 68 тысяч рублей. То есть, по сути, вернуть деньги за гостиницу. Или сделать скидку. Можно понимать как угодно. Главное: туроператоры должны отвечать за свои слова, и отвечать рублем. Если они обещают отправить туриста в сказку, на месте должна ждать именно сказка, а не грязные простыни.

"Недостатки, имевшиеся в отеле, являлись существенными для истца с учетом выбранной категории отеля, - разъяснил кассационный суд. - В результате предоставления неполной информации при заключении договора заявитель была лишена возможности выбрать иной отель, который бы соответствовал ее предпочтениям. Истец понесла ущерб, выразившейся в приобретении ею услуги, которую она не намеревалась приобретать".

Юрист Евгения Сабитова в беседе с "РГ" подчеркнула: решение важно тем, что суд четко зафиксировал, что ответственность туроператора охватывает весь туристский продукт, включая действительное качество размещения, предоставления услуг и полноту информации при продаже тура. Поэтому юрист рекомендует фиксировать нарушения на курорте.