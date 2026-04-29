В Тулу со своим питомцем: какие гостиницы принимают постояльцев с животными

В Тулу со своим питомцем: какие гостиницы принимают с животными
Тула — отличное место для туристов. Здесь много интересных достопримечательностей, развлечений и блюд национальной кухни. Город идеально подходит для коротких поездок, так как предлагает насыщенную экскурсионную программу с посещением местных музеев. И что немаловажно, в Тулу можно ехать с домашними питомцами, которых не с кем оставить дома. Как сообщает Тульская служба новостей, в апреле 2026 года регион представил обновлённый туристический путеводитель, специально ориентированный на путешественников с домашними питомцами. Этот ресурс включает информацию о гостиницах в Туле и области, принимающих животных, кафе, предлагающих воду для собак и кошек, а также парки и другие удобства для комфортного отдыха с питомцами. Ещё в 2025 году Тульская область присоединилась к пилотному проекту по внедрению пет-френдли стандартов в загородных отелях. В рамках этого проекта такие стандарты были внедрены в отелях Веневского, Кимовского, Заокского и Суворовского районов, а также в Алексине и Донском. В историческом центре Тулы, рядом с Кремлём и музеями, есть несколько отелей, готовых принять туристов с домашними животными:
- SK Royal Hotel Tula 5*; Гостиница «Профит»3*;
- Гостиничный комплекс «Армения»4*;
- Гостиница «София» 4*;
- Гостиница «На Каминского» 2*;
- Мини-гостиница «Forest & Fox». Для тех, кто предпочитает более спокойную обстановку и отдаленные от центра районы, в Туле также есть несколько вариантов:
- Premiera Hotel 3*;
- Отель-ресторан «ИмператорЪ» 3*;
- Отель «Металлург»;
- Гостиничный комплекс Bon Voyage;
Гостиница «Тула». Для тех, кто ищет отдых за пределами города, Тульская область предлагает несколько загородных отелей, готовых принять гостей с питомцами:
- Загородный клуб «Берлога» (д. Некрасово);
- Гостиничный комплекс «Иншинка SPA» (пос. Иншинский);
- Туристский комплекс «Парус» (пос. Горелки);
- Отель 97 (д. Харино);
- Гостевой дом «Дом, в котором горит свет» (пос. Горюшино).