В Тулу со своим питомцем: какие гостиницы принимают постояльцев с животными

Тула — отличное место для туристов. Здесь много интересных достопримечательностей, развлечений и блюд национальной кухни. Город идеально подходит для коротких поездок, так как предлагает насыщенную экскурсионную программу с посещением местных музеев. И что немаловажно, в Тулу можно ехать с домашними питомцами, которых не с кем оставить дома. Как сообщает Тульская служба новостей, в апреле 2026 года регион представил обновлённый туристический путеводитель, специально ориентированный на путешественников с домашними питомцами. Этот ресурс включает информацию о гостиницах в Туле и области, принимающих животных, кафе, предлагающих воду для собак и кошек, а также парки и другие удобства для комфортного отдыха с питомцами. Ещё в 2025 году Тульская область присоединилась к пилотному проекту по внедрению пет-френдли стандартов в загородных отелях. В рамках этого проекта такие стандарты были внедрены в отелях Веневского, Кимовского, Заокского и Суворовского районов, а также в Алексине и Донском. В историческом центре Тулы, рядом с Кремлём и музеями, есть несколько отелей, готовых принять туристов с домашними животными:

SK Royal Hotel Tula 5*; Гостиница «Профит»3*;

Гостиничный комплекс «Армения»4*;

Гостиница «София» 4*;

Гостиница «На Каминского» 2*;

Мини-гостиница «Forest & Fox». Для тех, кто предпочитает более спокойную обстановку и отдаленные от центра районы, в Туле также есть несколько вариантов:

Premiera Hotel 3*;

Отель-ресторан «ИмператорЪ» 3*;

Отель «Металлург»;

Гостиничный комплекс Bon Voyage;

Гостиница «Тула». Для тех, кто ищет отдых за пределами города, Тульская область предлагает несколько загородных отелей, готовых принять гостей с питомцами: