Россиян предупредили о сложностях с получением шенгена и визы в Японию

Российских туристов предупредили о сложностях с получением шенгена и визы в Японию в начале мая — им рекомендовали свериться с графиком работы визовых центров в данный период. Об этом Ассоциация Туроператоров России (АТОР).

Сообщается, что визовые центры ряда стран в России объявили нерабочими днями День труда (1 мая) и День Победы (с 9 по 11 мая). Среди них учреждения, выдающие визы в Австрию, Германию, Венгрию, Грецию, Болгарию, Италию, Испанию, на Кипр, Мальту, а также в Литву, Нидерланды, Норвегию, Португалию, Словакию, Словению, Финляндию, во Францию, в Хорватию, Швецию, Швейцарию, Эстонию, Великобританию и Японию.

Россиянам посоветовали скорректировать планы и учитывать нерабочие дни при расчете дат получения документов с визами. По данным туроператоров, запись на французский шенген уже доступна только на июль, заявление на визу в Испанию рассматривают в среднем три-четыре недели, в Италию — около двух месяцев.

Ранее соотечественникам назвали основание для отказа в шенгенской визе. Им может стать предыдущее отклонение соответствующего заявления.