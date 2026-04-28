Буйный пассажир российского самолета заперся в туалете со связанными руками

Пассажир рейса из Новосибирска в Краснодар забаррикадировался в туалете самолета со связанными руками. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, во время полета один из путешественников начал вести себя крайне вызывающе. Попутчики смогли самостоятельно усмирить буйного мужчину и зафиксировали ему руки скотчем. Однако дебошир вырвался и заперся в туалете. Как пишет издание, он оставался в уборной до самой посадки воздушного судна. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Ранее пассажир авиакомпании Singapore Airlines схватил наклонившуюся за салфеткой стюардессу и силой затолкал ее в туалет. Выбраться ей помогла женщина, ставшая свидетельницей инцидента.