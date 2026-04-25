Как самостоятельно купить билет из китайского Хуньчуня

Чтобы уехать из Хуньчуня во Владивосток, туристам приходится или заранее бронировать билеты у приморских компаний, или приезжать на вокзал с утра и надеяться купить билет на нужное время. Однако блогеры поделились еще одним способом.

«На китайский рейс, который отходит в 10 утра из Хуньчуня, билеты можно купить заранее, а именно за 6 дней (ну или за 2, 3 – как кому нужно, но не ранее 6 дней). И только на этот утренний рейс. Билет стоит 170 юаней», – пишет автор блога «Грушины Юра и Юля».

Чтобы купить билет на этот рейс, нужно в день прибытия в Хуньчунь зайти на автовокзал, подойти к кассам и купить билет. Однако в дни майских праздников, когда в Китай едет большое количество туристов, блогеры советуют дополнительно сделать бронь на автобус еще и у приморской компании.