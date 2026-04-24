Заселиться в гостиницу теперь можно через «Макс»

Пользователи мессенджера "Макс" теперь могут заселиться в отель с помощью Цифрового ID. Сотрудник считает данные на экране, подтвердит личность, и поля в заявлении на регистрацию заполнятся автоматически. Об этом рассказали в Минцифры.

Сервис работает в отелях: Four Seasons Hotel Moscow, "Сочи Парк Отель", "Космос Шереметьево", "Космос Прибалтийская", "Сити Отель 1905" и Mantera Supreme Seaside.

Сейчас сервис доступен совершеннолетним гражданам России, в том числе заселяющимся с детьми. Пока он работает в пилотном режиме. В течение года зарегистрироваться с помощью Цифрового ID можно будет уже в нескольких тысячах российских гостиниц.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти в профиль мессенджера, открыть раздел "Цифровой ID", вкладку "Паспорт", нажать "Предъявить". Далее нужно показать сотруднику гостиницы штрихкод для сканирования.

В ведомстве указывают, что выбор способа регистрации в отеле - самостоятельное решение гостя. Цифровой ID экономит время при оформлении документов, но пока сотрудник отеля вправе попросить у вас бумажный паспорт для уточнения данных.