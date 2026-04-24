Что туристы должны сделать перед поездкой в тропические страны

Перед поездкой в тропические страны, например, Вьетнам или Таиланд, необходимо подобрать схему вакцинации с лечащим врачом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Вера Ларина.

«Путешествия в тропические страны – Вьетнам, Таиланд, Индонезию, на Сейшелы, остров Хайнань в Китае и другие – потенциально опасны в связи с риском развития инфекционных заболеваний (вирусных, бактериальных, паразитарных), специфичных для этих регионов (малярия, желтая лихорадка, лихорадка денге, гепатит А, энцефалит, брюшной тиф и другие). Перед поездкой в тропические страны необходимы медицинская консультация и вакцинация, информация о которой размещена на соответствующих ресурсах. Наряду с корректно подобранной вакцинацией и профилактическими мероприятиями (использование репеллентов, защитной одежды, соблюдение личной гигиены, использование бутилированной или кипяченой воды, проверка герметичности упаковок и другое) необходимо информирование путешественника о соблюдении мер предосторожности при посещении этих стран», – сказала Вера Ларина.

Она напомнила, что перед путешествием желательно оформить медицинскую страховку, которая при необходимости покроет затраты на лечение и эвакуацию пациента.