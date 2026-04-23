На чем не стоит экономить в отпуске

Российским туристам посоветовали не экономить в отпуске на пяти важных вещах. Такие рекомендации туристам дала эксперт сервиса бронирования пакетных туров OnlineTours Оксана Власенко, ее комментарий оказался в распоряжении «Ленты.ру».

В первую очередь специалист упомянула индивидуальный трансфер — он обойдется дороже, но при этом не придется ждать, пока предоставленный агентством автобус объедет все отели. Выбор места в самолете Власенко тоже отнесла к статье трат, на которых не стоит экономить.

«Некоторые путешественники отказываются от платного выбора места в надежде получить его бесплатно на стойке регистрации. Риск: вас могут посадить в разные концы самолета. Доплатить за места рядом на стойке часто уже нельзя: свободных мест рядом может не быть», — объяснила она.

В этот же список эксперт включила медицинские страховки, питание и отели — следует обращать внимание не на «звезды», а на свежесть ремонта, отзывы о тишине, расстояние до пляжа и магазинов.

Ранее самыми дорогими странами для отдыха российских туристов в первом квартале 2026 года были названы Мальдивы и Таиланд. По данным аналитиков, отпуск на Мальдивах в среднем обходился россиянам в 506 тысяч рублей.