Бортпроводница объяснила, как собрать багаж в короткую поездку

Для короткой поездки стоит использовать различные лайфхаки, в том числе универсальную капсулу гардероба. Об этом «Газете.Ru» рассказала бортпроводница S7 Airlines Анастасия Осина.

«Для короткой поездки лучше создать универсальную капсулу гардероба по системе: один комплект на дорогу, один в чемодан и запасной верх. Эксперт советует выбирать нейтральные тона и вещи, которые идеально сочетаются между собой. При этом стоит придерживаться многофункциональности», — рассказала эксперт.

Она также отметила, что важно выбирать вещи, которые удобны в полете и на месте, чтобы упростить сборы и уменьшить объем багажа.

«Хороший пример: легкий кардиган или худи, чтобы в салоне самолета спастись от холодного кондиционера, а на месте получить второй слой для прохладной погоды», — посоветовала Осина.

Специалист добавила, что косметичка должна собираться по принципу минимума.

«Все средства должны быть упакованы в дорожные форматы до 100 мл, лучше взять с собой только базовый уход: очищение, увлажнение и защиту. Девушки могут добавить пару косметических средств — например, тушь и тинт для губ, которые способны заменить полный макияж», — подчеркнула она.

По ее мнению, отдельно стоит положить карандаш или салфетки от пятен: они почти ничего не весят, зато спасут единственную рубашку или блузку в поездке.

«В ручной клади, как правило, держат набор первой необходимости: документы, кошелек, зарядные устройства и наушники. От лишнего, по словам бортпроводника, лучше отказаться заранее. А вещи «на всякий случай» почти никогда не используются. Исключением может быть компактная аптечка с самым необходимым: обезболивающее, пластырь, средства от аллергии и от расстройства желудка», — поделилась Осина.

Бортпроводница также призвала уделить внимание упаковке.