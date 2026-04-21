Страшное знакомство: как избежать встречи с акулой на пляже в Египте

Отдых на египетских пляжах в апреле может быть опасен из-за активности акул, сообщили СМИ. Как полноценно провести отпуск без угрозы для жизни, разбиралась Москва 24.

Цена экстремального отпуска

С середины апреля в Красном море начинается сезон активности акул. В связи с этим власти Египта готовятся к возможной активности хищников, оборудуя пляжи, сообщили СМИ.

Как рассказала телеканалу Москва 24 старший гид-экскурсовод океанариума Алевтина Вокрош, важно помнить, что апрель – время активности хищников из-за сезона их размножения, из-за чего акулы нуждаются в хорошем питании.

В это время их чаще всего можно встретить в районах популярных курортов Шарм-эш-Шейха и Хургады, а именно в районах Рас-Мохаммед и Набк.

При этом власти Египта хорошо понимают, что вопрос безопасности отдыха путешественников является одним из ключевых с точки зрения влияния на мировой турпоток. В связи с этим практически все отели, особенно уровней 4–5 звезд, имеют достаточно эффективную систему защиты, отметил в разговоре с Москвой 24 директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Во многих местах стоят сети, чтобы крупная рыба не могла пройти. Кроме того, есть ограничения по времени пребывания на пляже. Также появились спасатели, которые дежурят со специальной техникой. Многие отели, особенно пятизвездочные, стали использовать современные технологии – например, дроны, которые проверяют акваторию".

Таким образом, система защиты достаточно серьезная и ступенчатая. Однако стоит помнить, что ее нет на диких пляжах, где и происходят почти все случаи нападения, отметил эксперт.

"В любом случае перед поездкой лучше оформить страховку, однако в стандартный набор туриста входит минимальный пакет – от царапин, вывихов и тому подобного. В принципе, это себя оправдывает. Чтобы изменить страховку в турпакете, путешественник должен об этом заявить", – объяснил Осауленко.

Он добавил, что после определенных случаев (в том числе нападений акул) компании всегда предлагают расширить страховку, но вслед за этим увеличивают и ее стоимость. Однако пренебрегать такой услугой не стоит, особенно там, где есть море, горы, пещеры – все, что связано с природной стихией, заключил эксперт.

Как не встретить акулу

При этом эколог, биолог, член Общественно-экологического совета при главе города муниципального образования в городе-герое Новороссийске Вениамин Голубитченко в беседе с Москвой 24 отметил, что нельзя однозначно сказать, в какой именно сезон акулы активизируются.

Он уточнил, что процесс связан с несколькими факторами. Во-первых, в определенный период акулы мигрируют: с теплой водой приходят в более северные участки акватории, а в более холодное время отходят ближе к тропикам. Во-вторых, многое зависит от перемещения их основной добычи – ластоногих, дельфинов или пингвинов. Например, на Калифорнийское побережье с появлением детенышей у морских котиков и морских львов подходит большое количество акул, главным образом белых, которые нападают на серфингистов.

"Тропики и субтропики всех океанов и морей – это опасные места, в том числе и Средиземное море, хотя там таких случаев меньше. Единственное место в России, куда заплывают акулы-людоеды, – Японское море. В районе Владивостока, Находки до Тернея есть и белые акулы, и тигровые, и акула мако".

Он также отметил, что главным образом стоит остерегаться белую, тигровую и акулу-молот, поскольку они чаще всего наносят вред людям. При этом в Черном море обитают только неопасные для человека акулы – катран и сельдевая. Они небольшие, на людей не нападают, потому что их основная добыча – мелкие стайные рыбы.

"Там, где крупные акулы охотятся на дельфинов, пингвинов и других водоплавающих птиц, они могут нападать и на людей. Также акулы способны подойти к берегу очень близко: например, укусить человека по колено в воде, если сильно захотят. Бывает, они даже выскакивают на берег в погоне за ластоногими, например за морскими котиками", – предупредил Голубитченко.

Важно помнить, что если акула захотела напасть, она сделает это, как бы человек себя ни вел. Однако существуют варианты, позволяющие хотя бы не спровоцировать нападение, указал биолог.

"В таком случае у человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови. Также рядом не должно быть никакой пищи, особенно мясной и рыбной, потому что она возбуждает акулий аппетит", – предупредил специалист.

Важно помнить, что резкие панические движения тоже привлекают, поэтому замереть и превратиться в невидимое "дрейфующее бревно" лучше, чем изо всех сил колотить по воде и пытаться быстрее грести. Известны случаи, когда акулы не трогали человека, который сохранил спокойствие и при этом замер, заключил Голубитченко.