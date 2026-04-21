Как подготовить питомца к путешествию за город

В эти дни многие планируют поездки на дачу, кто-то – на весь сезон. Владельцы кошек и собак берут питомцев с собой. Однако недостаточно просто посадить хвостатого в машину и отправиться в путь. Нужно учесть множество нюансов. О том, как правильно подготовить животное к поездке, что взять с собой, какие риски могут ждать четвероногого путешественника на новом месте, мы расспросили кинолога, зоопсихолога Элеонору Юсеву.

Будь здоров!

Бешенство. У питомца должны быть сделаны все необходимые прививки. Прежде всего – от бешенства.

«Иммунитет вырабатывается на 40‑й день, так что сделать прививку нужно заранее, – рассказывает Элеонора Юсева. – И сделать её надо обязательно. Даже если хозяева думают, что питомец не будет контактировать с другими животными на даче. Например, нужно учесть, что многие собаки таскают ежей».

Если ёжик окажется с бешенством, он проколет ротовую полость у собаки, и животное заболеет.

«При этом хозяин даже не поймёт, что произошло, – отмечает специалист. – Если случилась драка с другим животным или лиса укусила, травма видна. А в случае с ежом травма в ротовой полости незаметна. Однако же собака вдруг стала вялой, боится света, воды – это уже симптомы заболевания. Бешенство не лечится. Собака погибает в течение семи дней».

Если же сделана прививка и выработан иммунитет, животное будет защищено. Клещи. Для защиты от клещей есть капли, таблетки, спреи, ошейники.

«Капли и таблетки более эффективны, – объясняет наша собеседница. – Но клещей насчитывается более 300 видов, поэтому при покупке препаратов важно, чтобы на упаковке было написано не просто «от клещей», а «от иксодовых клещей».

Иксодовые клещи – самые опасные.

«Если заметили, что питомец вялый, нет аппетита, рвота, диарея, – немедленно в клинику, – подчёркивает Элеонора Юсева. – Счёт идёт на часы. И чем меньше вес животного, тем меньше времени на спасение. При этом если питомца и спасли, печень будет восстанавливаться ещё девять месяцев. Клещ очень сильно её «обижает». Так что защитить животное от клещей нужно обязательно».

Вместе с тем ни один препарат не даёт 100-процентной защиты. Процентов десять, что он не сработает. Поэтому специалист рекомендует дополнительную защиту – спреи, ошейники.

«Есть также уколы от клеща, но они тяжеловаты для печени, не каждому животному подойдут», – отмечает наша собеседница.

Отравление. На этот случай нужно иметь активированный уголь, другие сорбенты, чтобы снять интоксикацию, – одна таблетка на 10 кг веса животного. После этого надо обратиться к врачу. Аллергия. Элеонора Юсева также советует проконсультироваться с врачом по поводу противоаллергических препаратов. Они могут понадобиться, например, на случай укуса пчелы.

«Если соседи разводят пчёл, питомец может быть в опасности, – предупреждает эксперт. – У пчёл есть свои маршруты. Если на этом маршруте им встретится животное, они его атакуют. Собака может даже не выжить».

Пожалуйте на стрижку

Элеонора Юсева советует обязательно посетить грумера. Гладкошёрстным собакам это не нужно, а вот жесткошёрстным, лохматым следует убрать лишнюю шерсть, чтобы кожа дышала.

«Сам хозяин это не сделает. Нужны специальные инструменты», – отмечает наша собеседница.

Также нужно убрать отросшие когти.

Пора в путь-дорогу

Если предстоит поездка на автомобиле, но животное боится, нужно приучать его заранее.

«Один человек садиться в салон, тянет питомца за поводок, второй сзади подталкивает, подсаживает, – советует специалист. – В первых поездках кто-то может сесть с собакой рядом, гладить, успокаивать. На пятый-седьмой раз она уже сама будет запрыгивать в салон».

Если питомца в машине тошнит, с вечера лучше дать ему небольшую порцию еды, а утром не кормить. За час до поездки можно дать противорвотный препарат. Кошек, небольших собак можно перевозить в переноске или на руках.

«Если же это крупная собака, то надеваем шлейку и продеваем ремень безопасности со стороны спины, – продолжает Элеонора Юсева. – Собаку важно зафиксировать, так как, если случится ДТП и животное весом 30 – 40 кг начнёт кидать по салону, оно травмирует людей и покалечится само».

Также эксперт советует пристегнуть питомца, перед тем как открыть дверь при остановке на трассе. Иначе собака может выбежать и рвануть куда-то в сторону, потеряться либо попасть под машину. Ещё нюанс. Если в дороге животное часто дышит, то специалист советует не пугаться. Собаке не плохо. Часто дыша, она охлаждается. Намордник в дороге – по желанию и по обстоятельствам. «Можно надеть металлический намордник, но где гарантия, что собака в стрессе не разобьёт стекло?» – рассуждает эксперт. В то же время при поездке в общественном транспорте поводок и намордник обязательны. На дачу можно взять для питомца дождевик: животное побегает по лужам, а мыть придётся только лапы. Мы на месте По приезде нужно осмотреть территорию – нет ли стёкол и других опасностей для питомца.

«Но отпускать кота или собаку на самовыгул опасно. Питомец может потеряться, подраться, на него может напасть другое животное. Для крупной собаки шпиц или йорк – на один зуб, – предупреждает эксперт. – Поэтому прогулка – под присмотром».

Также территория, где будет находиться питомец во время пребывания на даче, должна быть огорожена, чтобы не забегали другие животные. Справиться со стрессом на новом месте хвостатому помогут взятые из дома любимые игрушки. Проблемой может стать стремление питомца портить грядки – валяться на них, рыть.

«Собака должна знать запрещающие команды. Если у неё нет выдержки, дисциплины, ругать, кричать бесполезно, тем более бить, – говорит Элеонора Юсева. – Если собака обучена, грядки ей не нужны».

Однако даже самая обученная собака требует внимания. По словам нашего эксперта, если собаку не занимать, не загружать, она начнёт это делать сама. Тогда в ход пойдут и тапки, и грядки, и клумбы. Одним словом, поездка с хвостатым на дачу – это не столько про развлечение и отдых, сколько про ответственность. Но при ответственном подходе и для питомца, и для хозяина это будут приятные, незабываемые дни.