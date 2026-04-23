Как туристам не попасть на уловки мошенников

Мошенники активизировались в туристической сфере перед майскими праздниками, предупредила россиян эксперт Алла Храпунова.

Преступники активно продают поддельные туры в известные отели и популярные страны. Аферисты создают сайты-клоны, которые очень похожи на официальные страницы известных отелей. Люди заходят на такие ресурсы, бронируют отдых и переводят деньги, однако средства уходят мошенникам.

Алла Храпунова рекомендовала всегда тщательно проверять, кому именно перечисляются деньги. При этом она отметила сложность: название отеля часто отличается от юридического лица, которому он принадлежит.

«Ни в коем случае это не должны быть физические лица. Но есть определенная сложность, поскольку достаточно часто название отеля отличается от юридического лица, которому они принадлежат», - подчеркнула Храпунова.

Эксперт напомнила, что в поисковой системе Яндекс официальные страницы отелей всегда помечаются синей галочкой справа от поисковой строки.

Еще одна распространенная ловушка — бронирование туров через Telegram-каналы и непроверенных «туристических помощников» или агентов.

«Стоит бронировать отдых и туры только через проверенные компании или через тех агентов, через кого вы уже работали. Всякие объявления про горящие туры, про снижение на какие-то сумасшедшие проценты стоимости поездок чреваты тем, что можно перейти по неизвестной ссылке и не только потерять деньги за псевдотур, но еще и скомпрометировать свои платежные данные», — предупредила специалист.

Перед майскими праздниками мошенники также активно размещают объявления в сервисах бесплатных объявлений о глэмпингах в интересных местах. Люди бронируют такой отдых на выходные, недостаточно тщательно проверяют локацию. Когда туристы приезжают, никакого глэмпинга там не оказывается, рассказала Храпунова.

Эксперт подытожила основные правила безопасного бронирования отдыха:

Пользуйтесь только официальными страницами турагентств и отелей.

Проверяйте их через поисковую систему Яндекс - названия сайтов в ней помечены справа синей галочкой.

Используйте платформы для бронирования — оператор платформы выступает независимой стороной и помогает исключить обман.

Предложения горящих туров со сверхнизкой ценой практически всегда являются уловкой мошенников. Учитывайте реальные рыночные цены.

Предложения туров через каналы в мессенджерах проверяйте всеми возможными способами: собственным поиском в интернете, уточнением информации непосредственно в отелях, проверкой локаций через приложения геолокации.

Не переходите по ссылкам из объявлений, доверяйте ссылкам только из проверенных источников.

Устанавливайте антивирус и используйте настройки безопасности гаджетов, чтобы избежать фишинговых сайтов и компрометации данных.

Алла Храпунова призвала россиян проявлять максимальную бдительность при планировании отдыха, особенно в предпраздничный период.