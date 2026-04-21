Как нейросеть может помочь спланировать идеальный отпуск

Искусственный интеллект способен стать эффективным персональным гидом при планировании поездок, однако качество результата напрямую зависит от детализации запроса. Как отмечает основательница Школы нейросетей Ксения Баранова, вместо абстрактных вопросов вроде «Что посетить в Шотландии?», следует предоставлять нейросети максимум вводных данных.

Для получения идеального маршрута эксперт советует указывать способ передвижения, конкретные точки отправления и прибытия, сезон года и личные предпочтения (например, желание избежать скоплений людей или поиск уникальных пейзажей).

При этом Баранова подчеркивает важность фактчекинга: хотя алгоритмы отлично справляются с подбором локаций с учетом времени года, они могут допускать фактические ошибки, поэтому предложенный план стоит перепроверить перед отправлением, передает РИА Новости.

