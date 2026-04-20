Россиянам напомнили о тонкостях вылета ребенка за рубеж

При поездке ребенка за границу в ряде случаев может потребоваться письменное согласие второго родителя, а при наличии запрета на выезд несовершеннолетнего не выпустят из России. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал адвокат Мушег Балян.

«По действующим нормам, если ребенок выезжает за границу с одним из родителей, согласие второго родителя со стороны России обычно не требуется. При этом нужно учитывать правила страны въезда: некоторые государства требуют, чтобы у сопровождающего родителя было разрешение второго законного представителя. При разных фамилиях у родителя и ребенка на границе понадобится документ, подтверждающий родство. Если же несовершеннолетний едет не с мамой или папой, а, например, с бабушкой, дедушкой или в составе организованной группы, письменное согласие на выезд должны оформить оба родителя», — отметил Балян.

Отдельно адвокат обратил внимание на возможность запрета на выезд ребенка за пределы России. По словам эксперта, один из родителей может установить такой запрет без предварительного уведомления второго. В этом случае несовершеннолетний не сможет покинуть страну, предупредил Балян. Запрет может действовать бессрочно, а отменить его можно только через суд или если сам родитель отзовет свое заявление, уточнил адвокат.

Если согласие на выезд все же требуется, оформить его можно у любого нотариуса, сказал Балян. Он уточнил, что единых жестких требований к форме такого документа в законе нет, поэтому его составляют в свободной форме.

В согласии обычно указывают паспортные данные обоих родителей и контакты для связи, сведения о ребенке, данные свидетельства о рождении или паспорта, перечень стран, которые он может посетить, срок действия документа, а также данные нотариуса, удостоверяющего бумагу, рассказал Балян.

Он добавил, что согласие оформляется на русском языке. Для поездки за границу его, как правило, нужно перевести на язык страны назначения, а перевод также заверить у нотариуса, предупредил адвокат.