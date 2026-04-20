Какие российские интернет-платформы не работают за границей

В СМИ вчера появились публикации о проблемах российских туристов за границей с онлайн-банкингом и обращением к ресурсам из белого списка Роскомнадзора. Подключение с IP-адреса турецкого отеля по Wi-Fi некоторые сайты распознали как использование VPN и не дали доступа. О прецеденте написал АТОР, другие площадки подхватили резонансный повод.

Редакция обратилась к подписчикам «Крыши ТурДома», которые находятся за рубежом, с призывом поделиться опытом. Судя по комментариям, у большинства не возникает затруднений. «За последние несколько дней и в Турции доступ через Wi-Fi успешно работал. Причем не только у меня, но и никто из нашей делегации не жаловался. Были временные сбои с доступом в телеграмм, но видимо они связаны со стабильностью самого мессенджера», – рассказала нам Татьяна Дмитрова, которая только что вернулась из Турции, где участвовала в форуме. И также, по ее словам, она пользуется привычными сервисами для российских абонентов из Европы – как по Wi-Fi, так и eSIM.

Тем не менее ситуацию нельзя назвать стабильной. Чаще всего из-за границы невозможно зайти на сайт Mos.ru. Система просит выключить VPN. При этом к сайту «Госуслуги» таких претензий нет. Иногда связь с родиной зависит от региона. Подписчик «Крыши ТурДома» Сергей Илюхин утверждает, что «на Занзибаре не работает ничего». Был случай, когда туристу во Вьетнаме не удалось зайти в приложение Россельхозбанка, а также Газпромбанка. Появлялась надпись: «Выключите VPN».

Другой пользователь пожаловался, что не открываются маркетплейсы товаров. Артур Мурадян, генеральный директор «Спейс тревел» ответил на комментарий:

«Все эти платформы реализуют тревел-продукты. Это надо учитывать. Так как внести изменения, скачать билеты не получится без использования роуминга или VPN с адресатом в России».

Он также отметил: «не работают госсервисы, РЖД, “Аэрофлот”, не работает функционал всеми любимого национального мессенджера… и это уже все проблема. Так как его преподносили как средство цифровой коммуникации. Ну и явно идет тренд на увеличение запрета доступа среди цифровых сервисов, банки могут подключиться. Хотя сейчас сложностей с доступом в банковские приложения как раз меньше всего».

Еще одна проблема, которая остается в тени обсуждений о возможном распространении блокировок на Wi-Fi с зарубежных IP – дорогой роуминг. Например, Билайн по умолчанию предлагает пользователям опцию «Безлимитный интернет в роуминге» исходя из стоимости 10 ГБ – 762,50 руб./день (10,03 доллара в день) на высокой скорости, далее до конца суток (по мск) скорость снижается. Чтобы продлить эту скорость придется вновь обратиться к оператору связи и доплатить. И также нужно быть готовым к тому, что большинство мессенджеров и соцсети, нежелательные или запрещенные в России, в роуминге тоже будут недоступны или ограничены. Можно выбрать план через приложение. Но там много ограничений. Например, если вы едете на неделю, то предлагается максимум 7 ГБ за 2600 руб. (34$), но можно быть уверенными, что вы потратите их за первые же сутки. За доплату доступно подключение Telegram и WeChat с ограниченным трафиком, а также карты Яндекс и Google.

В комментариях к теме некоторые пользователи отмечают, что уже перешли на альтернативы – специализированные сервисы eSIM, с возможностью оплаты российской картой. Они предлагают цены на порядок дешевле – 10 Гб за 21,6 доллара на 30 дней, а безлимитный интернет на неделю стоит 28 долларов. Речь в частности о Yesim, еще ниже расценки у Just eSIM и у международных компаний, таких как Europa eSIM, Airalo Europe, правда две последние доступны только обладателям иностранных карт.

Аналогичные условия можно найти и на корпоративных ресурсах, например HelloCell, которые распространяют карты через российских турагентов или продают туристам в пакете других услуг. В любом случае, в каждом из подобных сервисов пользователи могут выбрать разные тарифные планы в зависимости от продолжительности поездки и требованиям к надежности связи и она обходится дешевле роуминга, не требует VPN для доступа к мессенджерам и соцсетям.